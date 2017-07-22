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Анонс Nubia Play 5G: недорогой игровой смартфон с потрясающе быстрым дисплеем

22 апреля 2020, 09:49




Принадлежащий ZTE бренд Nubia представил новый игровой смартфон среднего уровня Nubia Play 5G. В новинке удачно сочетаются доступный ценник, производительный процессор и потрясающе быстрый дисплей.

Анонс Nubia Play 5G


Именно AMOLED-экран стал одной из самых ярких особенностей этого смартфона. Как и у намного более дорогого Nubia Red Magic 5G, он имеет диагональ 6,65 дюйма, разрешение 2340х1080 пикселей и потрясающе высокую частоту обновления 144 Гц. Этот дисплей не имеет ни вырезов, ни отверстий, ничего, что могло бы помешать игровому процессу. А ещё больше игровые возможности гаджета расширяются за счёт использования отдельных триггеров и производительного чипсета Snapdragon 765G, который хотя и уступает флагманским SoC, но вполне справляется практически с любыми современными играми.

Анонс Nubia Play 5G


Nubia Play 5G выпускается в вариантах с 6 или 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 Гбайт флеш-памяти UFS 2.1. Селфи-камера смартфона имеет 12-Мп разрешение, на его тыльной панели находится основная 48-Мп камера с сенсором Sony IMX582, дополняемая широкоугольной 8-Мп камерой, 2-Мп макрокамерой и 2-Мп датчиком глубины. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран гаджета.

Кстати, о задней панели. Она имеет необычный дизайн с градиентным узором в виде буквы «X», что невольно вызывает ассоциации со смартфоном Honor 9X. А среди остальных особенностей новинки можно отметить эффективную систему жидкостного охлаждения ICE 2.5, поддержку 5G-сетей (SA/NSA), пару стереодинамиков, звук DTS Audio и мощный аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с поддержкой 30-Вт быстрой зарядки.

Nubia Play 5G с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти можно будет купить за 2399 юаней (25 800 рублей), а смартфоны с 8/128 и 8/256 Гбайт памяти получат ценник в 2699 и 2999 юаней соответственно (29 000 и 32 300 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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