Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов составила 44% в 2019 году
22 апреля 2020, 10:10
21 апреля вышел новый отчет аналитической компании Strategy Analytics, посвященный развитию в 2019 году мирового рынка разработки чипов для оснащения планшетов. Лидером рынка была названа компания Apple. У нее оказалась наибольшая доля от общего мирового «пирога» - 44%.
С учетом того, что Apple разрабатывает чипы только для собственных планшетов, исследователи сделали вывод, что доля планшетов iPad на мировом рынке составила 44% в 2019 году.
Среди других участников «раздела пирога» были упомянуты также Qualcomm и Intel - на них пришлись равные доли, равные 16% рынка. В пятерку лидеров также вошли MediaTek и Samsung LSI.
В прошлом году Apple представила три новые модели планшетов.
Первым был 7,9-дюйм планшет iPad mini пятого поколения. Впервые это устройство было показано в марте 2019 года. Оно работает на чипсете A12 Bionic SoC. Аналогичным чипсетом оснащались модели iPhone образца 2018 года.
Вместе с анонсом iPad mini Apple также был показан планшет iPad Air третьего поколения. Он оснащен 10,5-дюйм дисплеем и работает на чипсете A12 Bionic.
В сентябре прошло года Apple показала свой 10,2-дюйм планшет iPad. Он работает на чипсете A10 Bionic, который впервые был применен на смартфонах iPhone 7 и iPhone 7 Plus образца 2016 года.
В то же время в отчете отмечается, что тренд на снижение поставок планшетов продолжается. Это - головная боль для поставщиков планшетных ПК. Они не тешат себя иллюзиями, даже если средние цены продаж демонстрируют неплохой уровень. Это мнение высказал Сраван Кундоджала, заместитель директора Strategy Analytics.
Он также заявил: «Согласно оценкам Strategy Analytics, доля продаж планшетов на платформе x86 составляет всего 11% среди всех поставок планшетов в 2019 году. Большинство поставок планшетов на платформе Windows в 2019 году пришлось на долю Intel. Серьезную конкуренцию на рынке составляет Qualcomm - эта компания старается вклиниться в экосистему Windows, предлагая свои платформы Snapdragon Compute 8cx, 8c и 7c».
Среди других крупных игроков на рынке также упоминаются Huawei (работающая через свое подразделение HiSilicon) и Samsung LSI.
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