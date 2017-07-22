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Складной смартфон Xiaomi может появиться уже в 2020 году

22 апреля 2020, 10:47




Xiaomi намекнула миру на разработку складного смартфона сразу же после запуска Samsung Galaxy Fold, однако после этого никаких новых новостей об этом смартфоне от компании не появлялось. И вот на днях публике показали несколько рендеров, которые наглядно демонстрируют варианты того, как может выглядеть "раскладушка" от Xiaomi.

Складной смартфон Xiaomi может появиться уже в 2020 году


Как видно на изображениях, рендеринг, похоже, основан на дизайне, запатентованном Xiaomi еще в ноябре. На задней панели устройство имеет небольшой дисплей, который возможно будет отображать время и различные уведомления. Основной дисплей будет иметь стандартные функции, когда смартфон открыт. При этом смартфон легко складывается, чтобы его можно было носить с собой.

Складной смартфон Xiaomi может появиться уже в 2020 году


Существует высокая вероятность того, что Xiaomi действительно выпустит на рынок устройство с таким дизайном. На это указывают ранние утечки, согласно которым Xiaomi уже разместила заказы на разработку и производство OLED-дисплеев, аналогичных тем, которыми оснащены "раскладушки" от Samsung.

Xiaomi, как ожидается, начнет массовое производство своего раскладного телефона во второй половине 2020 года. Более подробные характеристики пока находятся в тайне, так что остается лишь ждать новостей, которые обязательно будут. Китайские производители любят дозировать информацию, тем самым подогревая интерес к своей продукции.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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