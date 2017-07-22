Компания PATRIOT объявила о выходе Patriot PXD M. 2 PCIe Type-C External SSD - следующего поколения портативных систем хранения данных. Наличие интерфейса PCIe Gen3 x4 и порта USB 3.2 Type-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с обеспечит владельцу этого SSD самые высокие скорости при работе с данными. Накопитель способен считывать и записывать информацию в последовательном режиме со скоростью до 1000 Мбайт/с.
Как отмечают в компании, внешняя память страдает от проблем с производительностью, что делает внешние жесткие диски и традиционные флэш-накопители практически непригодными для передачи больших объемов данных. Производители видеоконтента и IT-специалисты нуждаются в более быстрых и эффективных решениях для хранения данных. Внешний SSD-накопитель Patriot PXD M.2 PCIe Type-C позволит сократить разрыв между внутренними и внешними SSD-накопителями путем объединения интерфейса PCIe Gen3 x4 с USB 3.2 Кроме того, PXD защищен алюминиевым шасси, что должно обеспечить прочность и долговечность накопителя.
Общая потребность у обладателей игровых консолей, таких как PlayStation 4 и Xbox One X - это больше места для хранения. PXD предлагает консольным геймерам быстрое расширение хранилища, которое может обеспечить беспрецедентную производительность чтения и записи. Обеспечивая более быструю загрузку игр и более плавный геймплей, когда игры устанавливаются на диск. Для обеспечения максимальной совместимости с новейшими ПК/ноутбуками и MacBook, Patriot PXD поставляется в комплекте с кабелями Type-C to Type-A и Type-C to Type-C.
Кроме всего прочего, этот SSD обладает компактными размерами и весит всего 35 грамм. Диапазон его рабочих температур от 0 до 70 градусов по Цельсию. Новинка представлена в нескольких вариантах емкости - это 512 ГБ за 100$ (7700 руб.), 1 ТБ за 180$ (14 000 руб.) и 2ТБ за 300$ (23 000 руб.).
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