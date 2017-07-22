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MSI рассекретила дизайн геймерской материнской платы Z490 Gaming Pro Carbon

22 апреля 2020, 12:35


Несмотря на пандемию коронавируса, «железячные» ИТ-вендоры продолжают развивать свои продуктовые линейки, следуя за предложениями производителей чипов.

На этой неделе в сеть попала информация от одного из самых опытных игроков на рынке производителей материнских плат - тайваньской компании MSI. Она известна на рынке с 1986 года, выступая раньше под своим полным названием - Micro-Star International Co. В последние время компания направляет свои основные усилия на разработку и выпуск продукции для наиболее требовательной части ИТ-аудитории, в том числе геймеров и профессиональных пользователей, например, CAD/CAM-систем.


MCI MPG Z490 Gaming Pro Carbon


Материнская плата MCI MPG Z490 Gaming Pro Carbon


Новая разработка от MCI - это готовящаяся к выпуску материнская плата LGA1200 на чипсете Intel Z490. Новинка предназначена в первую очередь для работы с процессорами Intel Comet Lake-S.





Компания опубликовала тизер-изображения для одной из моделей материнских плат - Z490 Gaming Pro Carbon. В самой компании MSI ее называет «следующим Carbon».

На снимках видна уже готовая материнская плата ATX. Сразу бросается в глаза, насколько тщательно продумана там установка радиатора для PCH. Он активно снимает тепло с двух-трех слотов M.2. Дизайн предусматривает установку RGB-светодиодов.

Видно также, насколько изящно сделана конструкция заднего кожуха ввода/вывода. Он снимает тепло с работы центрального процессора, а его дизайн украшает большое число светодиодных украшений.

MCI MPG Z490 Gaming Pro Carbon


Новая материнская плата Gaming Pro Carbon будет относиться к семейству высокопроизводительных игровых систем (MPG, MSI Performance Gaming). По рангу новая плата будет стоять на ступеньку выше MPG Z490 Gaming Edge WiFi, но ниже MEG Z490 Unify.

MCI MPG Z390 Gaming Pro Carbon


Материнская плата MCI MPG Z390 Gaming Pro Carbon


Предшественником новой платы можно считать популярную игровую материнскую плату MCI MPG Z390 Gaming Pro Carbon. Ее дизайн был вдохновлен суперкарами, а эти достоинства непременно должны перейти и на новую модель.

Предшественника отличает гибко настраиваемая полноцветная подсветка Mystic Light и множество оптимизаций. Среди них можно назвать, например, технологию Core Boost и DDR4 Boost, систему охлаждения M.2 Shield Frozr, наличие сетевого контроллера Intel. Геймерам особенно нравится защитная панель портов ввода/вывода - она надежно скрывает электронику платы от электромагнитных помех, что для геймера - счастье.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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