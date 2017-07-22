Компания ADATA анонсировала новый игровой ноутбук XPG XENIA. Примечательно, что это первая игровая система бренда. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7, видеокартой NVIDIA GeForce RTX или GTX, а также SSD производства XPG.
На борту ADATA XPG XENIA процессор Intel Core i7-9750H, интерфейс Thunderbolt 3 и беспроводная технология Intel Wi-Fi 6, благодаря чему владельцы этих ноутбуков почувствуют все возможности высокой производительности устройства. Твердотельный накопитель XPG SX8200 Pro SSD обеспечивает скорость чтения/записи до 3500/3000 Мбайт/с, а 32 ГБ оперативной памяти DDR4 лишь подчеркнут высокие технические характеристики этого ноутбука.
XPG XENIA оснащен 15,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. XPG XENIA поставляется в двух вариантах, которые оснащены либо графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, либо GTX 1660 Ti.
Все, что касается ADATA XPG XENIA, было разработано с расчетом на самых требовательных геймеров. Ноутбук весит менее 1,85 килограмма и имеет толщину всего 20,5 миллиметра. Он способен 10 часов работать без подзарядки, а его клавиатура обладает отличной чувствительностью и долговечностью.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".