РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ADATA XPG XENIA: игровой ноутбук с частотой обновления экрана 144 Гц

22 апреля 2020, 13:22




Компания ADATA анонсировала новый игровой ноутбук XPG XENIA. Примечательно, что это первая игровая система бренда. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7, видеокартой NVIDIA GeForce RTX или GTX, а также SSD производства XPG.

Анонс ADATA XPG XENIA


На борту ADATA XPG XENIA процессор Intel Core i7-9750H, интерфейс Thunderbolt 3 и беспроводная технология Intel Wi-Fi 6, благодаря чему владельцы этих ноутбуков почувствуют все возможности высокой производительности устройства. Твердотельный накопитель XPG SX8200 Pro SSD обеспечивает скорость чтения/записи до 3500/3000 Мбайт/с, а 32 ГБ оперативной памяти DDR4 лишь подчеркнут высокие технические характеристики этого ноутбука.

Анонс ADATA XPG XENIA


XPG XENIA оснащен 15,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. XPG XENIA поставляется в двух вариантах, которые оснащены либо графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, либо GTX 1660 Ti.

Анонс ADATA XPG XENIA


Все, что касается ADATA XPG XENIA, было разработано с расчетом на самых требовательных геймеров. Ноутбук весит менее 1,85 килограмма и имеет толщину всего 20,5 миллиметра. Он способен 10 часов работать без подзарядки, а его клавиатура обладает отличной чувствительностью и долговечностью.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов составила 44% в 2019 году
  • Обновлённый ультрабук Razer Blade Stealth 13 обзавёлся дискретной графикой и самым быстрым 13,3" экраном
  • Eurocom выпустила переносной мобильный сервер Tornado F7 SE
  • Ноутбуки GIGABYTE AORUS Gaming и AERO Creator получили награды 2020 Red Dot Design Awards
  • Анонс ASUS Chromebook Flip C436: компактный ноутбук с бескомпромиссной производительностью

    • следующая новость
    Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB: вместительный корпус ПК с прозрачным дизайном

    предыдущая новость
    MSI рассекретила дизайн геймерской материнской платы Z490 Gaming Pro Carbon

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 апреля, 2020

    В Google Home начали «постепенно» внедрять функцию настройки чувствительности

    Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+

    Более 6500 Windows-игр доступны для 100% запуска в Linux-сборке Proton от компании Valve

    Выставку IFA Berlin 2020 отменили из-за коронавируса

    «Яндекс» породил собственный мессенджер

    Создана специальная клавиатура DIY для работы с Adobe Photoshop

    Motorola Edge получит отличную камеру и сможет работать до двух дней без подзарядки

    Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB: вместительный корпус ПК с прозрачным дизайном

    Анонс ADATA XPG XENIA: игровой ноутбук с частотой обновления экрана 144 Гц

    MSI рассекретила дизайн геймерской материнской платы Z490 Gaming Pro Carbon

    Анонс Patriot PXD: невероятно быстрый и компактный внешний SSD

    Складной смартфон Xiaomi может появиться уже в 2020 году

    Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов составила 44% в 2019 году

    Анонс Nubia Play 5G: недорогой игровой смартфон с потрясающе быстрым дисплеем

    Франция попросила Apple отключить защиту iOS для борьбы с COVID, но Apple пошла своим путем

    Обновлённый ультрабук Razer Blade Stealth 13 обзавёлся дискретной графикой и самым быстрым 13,3" экраном

    21 апреля, 2020

    Huawei скоро представит новые беспроводные наушники

    Продажи дизайнерской клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro стартовали в 30 странах мира

    Xiaomi готовится выпустить смартфон 5G стоимостью 141 доллар

    Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором

    ССЫЛКИ