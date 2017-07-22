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Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB: вместительный корпус ПК с прозрачным дизайном

22 апреля 2020, 16:05




Sharkoon анонсировала обновленную версию своего популярного корпуса для ПК - TG5 Pro RGB. Как и оригинальная версия, этот корпус форм-фактора ATX выполнен в элегантном стеклянном дизайне и имеет внутри много места для высокопроизводительных аппаратных компонентов.

Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB


Боковые и передняя панели TG5 Pro RGB выполнены из закаленного стекла. Таким образом, видна вся начинка вашего компьютера. При этом источник питания, кабели и жесткие диски могут быть скрыты в туннеле источника питания или за лотком материнской платы.

Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB


С помощью предустановленного регулятора в комбинации с программным обеспечением можно контролировать RGB-подсветку. Материнская плата должна иметь RGB-соединение с разъемом 5 V-D-coded-G или 5 V-D-G. При этом даже без наличия соответствующего подключения пользователь сможет выбрать до двадцати световых эффектов с помощью специальной кнопки над передней панелью.

Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB


Помимо атмосферного освещения, четыре предустановленных 120 мм вентилятора обеспечивают высокую пропускную способность воздуха для эффективного охлаждения установленного оборудования. Три вентилятора предварительно установлены за передней панелью, а еще один вентилятор уже установлен на задней панели. При необходимости под верхнюю панель можно установить еще три 120 мм или два 140 мм вентилятора.

Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB


Для любителей систем водяного охлаждения, передняя панель TG5 Pro RGB предлагает дополнительно место для размещения радиатора. Благодаря дополнительным длинным слотам, лотки HDD/SSD могут быть извлечены для создания дополнительного пространства.

TG5 Pro RGB предлагает много места для размещения высокопроизводительных компонентов. Здесь достаточно места для видеокарт длиной до 40 см и процессорных кулеров высотой до 16,7 см. В корпусе предусмотрена возможность установки блока питания с максимальной длиной до 20,5 см. Кроме того, есть достаточно места для для размещения до трех 3,5-дюймовых или четырех 2,5-дюймовых накопителей.

Sharkoon TG5 Pro RGB уже доступен по розничной цене 90$ (7000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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