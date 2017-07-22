Motorola в скором времени планирует анонсировать свой очередные флагманские смартфоны Motorola Edge и Motorola Edge+. Сегодня в сети всплыли основные характеристики и рендеры будущих новинок.
Судя по этим данным, Motorola Edge+ оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Дисплей имеет изогнутые края и отверстие под фронтальную камеру.
Под капотом чипсет Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, встроенная память стандарта UFS 3.0 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку аналогичной мощности. Производитель обещает до двух дней автономной работы.
Его тройная камера представлена 108-мегапиксельным датчиком, 16-мегапиксельным широкоугольным объективом и телеобъективом с разрешением 8 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 25 мегапикселей.
Что касается Motorola Edge, то он оснащен аналогичным дисплеем, а под капотом трудится Snapdragon 765G с поддержкой 5G-связи. Емкость аккумулятора в утечке не указана, но он также сможет работать на одном заряде двух дней.
Камера имеет три датчика с разрешением 64, 16 и 8 мегапикселей соответственно. Фронтальная камера также представлена датчиком на 25 мегапикселей. Другие функции телефона включают в себя стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев.
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