Создана специальная клавиатура DIY для работы с Adobe Photoshop
22 апреля 2020, 17:18
Пользователи прикладных программ привыкли работать с универсальными клавиатурами. Они стандартизированы, разработчики приложений ориентированы именно на них. В результате пользоваться такими клавиатурами удобно и надежно.
Но есть одна проблема: универсальность стандартных клавиатур порождает их относительно большой размер. Если пользователям необходимо делать что-либо дополнительно за столом, , то сразу возникает дефицит свободного места. Например, дизайнеры держат перед собой эскизы - пользоваться стандартной клавиатурой в этом случае оказывается не всегда удобно.
Проблему постарался решить украинский 3D-дизайнер. Он зарегистрировался в интернет-магазине Etsy под именем Константин и фамилией 3dDecors и разместил там на продажу компактную клавиатуру для прикладной программы Adobe Photoshop.
Клавиатура доступна в четырех различных форматах. Это - модель с продолговатой формой и имитацией панелей инструментов Photoshop, а также три компактных дополнительных варианта для работы с цифровой частью клавиатуры. С помощью ее кнопок можно выполнять файловые операции - открыть и сохранить файл, повторить или отменить выполнение той или иной операции. На клавиатуре есть также два программируемых поворотных переключателя.
Цена на новую клавиатуру «кусается». Он может достигать от 138 до 155 евро в зависимости от модели. В то же время, как говорят знатоки (Yanko Design), конкурирующие программируемые клавиатуры стоят еще дороже.
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