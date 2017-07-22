«Яндекс» объявил, что готов помочь пользователям в их общении и перейти на новый уровень сервиса. Взамен прежней, ограниченной версии мессенджера компании под названием «Яндекс.Чаты» выпущена полноценная мобильная и браузерная версии. Они будут доступны для запуска на мобильных телефонах и настольных компьютерах.
Прежний продукт компания считался ограниченным по достигнутому уровню применения. Пользователи в основном использовали «Яндекс.Чаты», чтобы пообщаться с онлайн-службами магазинов на «Яндекс.Маркете», либо для разговоров с соседями и друзьями, которые использовали этот сервис как «канал для посвященных».
Теперь в распоряжении пользователей будет полноценный мессенджер. Он позволит общаться в чатах, отправлять голосовые сообщения, совершать аудио- и видеозвонки и даже получать текстовые расшифровки, которые будут создаваться с помощью автоматически подключаемой технологии распознавания речи SpeechKit, разработанной в том же «Яндексе». С ее помощью сообщения будут расшифровываться в текст на лету, их можно будет послушать и прочитать.
В мессенджере «Яндекс» появятся также новостные каналы популярных СМИ, «Яндекса», «Кинопоиска» и пользователей. Через них можно будет читать новости и общаться. Обещают, что тема коронавируса не пройдет стороной. В пакете должен появиться отдельный канал, где будет доступна «официальная информация» по этому феномену.
«Наполнение» нового мессенджера пользователями должно пройти очень быстро, считают в компании. Многие уже имеют почтовый адрес в сервисе «Яндекса». Пользователям мессенджера будет достаточно разрешить доступ к контактам для своей обновленной программы, и все друзья, знакомые и близкие, сразу попадут в его клиенты.
Запускать новый мессенджер «Яндекса» можно как отдельное приложение для мобильных устройств Android и iOS. Будет доступна также браузерная версия, которая появится при запуске «Яндекс.Браузера» и при выходе на страницу yandex.ru в любом браузере на любом компьютере или смартфоне. Чтобы запустить мессенджер в работу, устанавливать отдельное приложение не потребуется.
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