Выставку IFA Berlin 2020 отменили из-за коронавируса
22 апреля 2020, 18:55
Мир уже привык сидеть по домам и мечтать о возможности собраться вместе в количестве более пяти человек. Практически все массовые мероприятия отменены, но осталась надежда на осень и более поздний период. Однако сегодня неутешительные новости пришли из Берлина, где была отменена выставка IFA Berlin 2020, которая должна была состояться в конце сентября.
Власти Германии решили отменить все мероприятия с более чем 5000 участниками до 24 октября 2020 года. При этом организаторы IFA Berlin 2020 планируют провести конференцию в онлайне.
В сообщении IFA Berlin говорится, что это мероприятие является самой значимой в мире выставкой бытовой электроники и бытовой техники, но, несмотря на это, мероприятие не может состояться в этом году из-за продолжающейся пандемии. Однако организаторы также написали в твиттере о том, что изучают другие альтернативы, и планирование уже находится на продвинутой стадии.
Такие мероприятия, как IFA Berlin 2020, важны для брендов, производителей и розничных ритейлеров. Так что в ближайшее время стоит ожидать от организаторов обновленной концепции мероприятия и надеяться, что оно все таки состоится. Пусть и в интернете.
За прошедшие с начала эпидемии коронавируса месяцы были отменены практически все знаковые мероприятия в сфере технологий - это MWC 2020, Google I/O 2020, GTC 2020 и многие другие.
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