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Более 6500 Windows-игр доступны для 100% запуска в Linux-сборке Proton от компании Valve

22 апреля 2020, 21:06



Project Proton - это специальный программный инструмент, разработанный Valve Software. Он позволяет запускать Windows-игры в Linux, используя библиотеку Steam. Сборка представляет собой усовершенствованную версию WINE с некоторыми дополнительными функциями, такими как запуск DirectX поверх Vulkan.

Созданием этой проприетарной версии Wine под названием CrossOver занималась группа разработчиков из компании CodeWeavers. Им и принадлежат заслуги, что эта сборка дошла до такого результата.


Project Proton


Технически эта версия сервиса Steam Play представляет собой улучшенную прослойку Wine получившую название Proton. Она была оптимизирована для прямого запуска Windows-игр в Linux-клиенте Steam, обеспечивая полную поддержку Steamworks и OpenVR. Созданная оболочка позволяет использовать DirectX 11 и 12 путем трансляции вызовов DirectX в API Vulkan.

Благодаря внесенным улучшениям, существенно снизилось негативное влияние применения ненативного кода в другой операционной среде. Обычно это приводит к существенному падению производительности. Но в случае с Proton был получен хороший результат, а также была улучшена совместимость для запуска игровых программ.





Созданная оболочка позволила обеспечить полноэкранный режим для прогона Windows-игр, улучшение поддержки игровых контроллеров, рост производительности многопоточных игр по сравнению с оригинальным Wine.

При запуске проекта ожидалось, что в итоге будет достигнута 100% поддержка хотя бы для трех десятков игровых приложений. В дальнейшем планировалось вести работы над улучшением совместимости, чтобы в итоге обеспечить 100% запуск для всех без исключения игр.

В список поддерживаемых игр попали: DOOM, DOOM II: Hell on Earth, FINAL FANTASY VI, Google Earth VR, Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2013, QUAKE, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Star Wars: Battlefront 2 и др.

Какие результаты удалось достичь за прошедшие полтора года?

Согласно фанатской странице ProtonDB, сообщается о достигнутой совместимости игр. В настоящее время проект поддерживает более 6500 игр, которые работают без каких-либо изменений в Linux.

Это - удивительное достижение для игрового сообщества Linux, которое затмевает работу любой компании, занимающейся портированием. В настоящее время каждый месяц более 100 Windows-игр получают полную совместимость для запуска под Linux. Из 1000 лучших игр, доступных в Steam, 67% стали работать отлично лишь после незначительных внесенных в них изменений.

Project Proton




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