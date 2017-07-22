Более 6500 Windows-игр доступны для 100% запуска в Linux-сборке Proton от компании Valve
22 апреля 2020, 21:06
Project Proton - это специальный программный инструмент, разработанный Valve Software. Он позволяет запускать Windows-игры в Linux, используя библиотеку Steam. Сборка представляет собой усовершенствованную версию WINE с некоторыми дополнительными функциями, такими как запуск DirectX поверх Vulkan.
Созданием этой проприетарной версии Wine под названием CrossOver занималась группа разработчиков из компании CodeWeavers. Им и принадлежат заслуги, что эта сборка дошла до такого результата.
Технически эта версия сервиса Steam Play представляет собой улучшенную прослойку Wine получившую название Proton. Она была оптимизирована для прямого запуска Windows-игр в Linux-клиенте Steam, обеспечивая полную поддержку Steamworks и OpenVR. Созданная оболочка позволяет использовать DirectX 11 и 12 путем трансляции вызовов DirectX в API Vulkan.
Благодаря внесенным улучшениям, существенно снизилось негативное влияние применения ненативного кода в другой операционной среде. Обычно это приводит к существенному падению производительности. Но в случае с Proton был получен хороший результат, а также была улучшена совместимость для запуска игровых программ.
Созданная оболочка позволила обеспечить полноэкранный режим для прогона Windows-игр, улучшение поддержки игровых контроллеров, рост производительности многопоточных игр по сравнению с оригинальным Wine.
При запуске проекта ожидалось, что в итоге будет достигнута 100% поддержка хотя бы для трех десятков игровых приложений. В дальнейшем планировалось вести работы над улучшением совместимости, чтобы в итоге обеспечить 100% запуск для всех без исключения игр.
В список поддерживаемых игр попали: DOOM, DOOM II: Hell on Earth, FINAL FANTASY VI, Google Earth VR, Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2013, QUAKE, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Star Wars: Battlefront 2 и др.
Какие результаты удалось достичь за прошедшие полтора года?
Согласно фанатской странице ProtonDB, сообщается о достигнутой совместимости игр. В настоящее время проект поддерживает более 6500 игр, которые работают без каких-либо изменений в Linux.
Это - удивительное достижение для игрового сообщества Linux, которое затмевает работу любой компании, занимающейся портированием. В настоящее время каждый месяц более 100 Windows-игр получают полную совместимость для запуска под Linux. Из 1000 лучших игр, доступных в Steam, 67% стали работать отлично лишь после незначительных внесенных в них изменений.
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