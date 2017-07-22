РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+

22 апреля 2020, 21:14



За последние несколько лет Motorola стала синонимом хороших, доступных телефонов благодаря своей суперпопулярной линейке Moto G. Компания действительно рискнула выйти на высокий уровень с перезагрузкой бренда Razr, но, кроме своего ценника, складной телефон имел мало общего с флагманами других брендов.

Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+


Но, сегодня все изменилось. Motorola Edge+ наконец-то была анонсирована, и у нее есть все, что должен предложить флагман 2020 года. В паре к нему идет более простая модель Motorola Edge. В отличие от некоторых других флагманских дуэтов, Edge и Edge+ неотличимы внешне, но имеют различия в начинке.

Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+


Обе модели оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением Full HD+. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, а соотношение сторон экрана составляет 21:9. В углу дисплея есть небольшое отверстие под фронтальную камеру с разрешением 25 мегапикселей.

Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+


Версия Edge+ оснащена тройной камерой, где основной датчик имеет разрешение 108 мегапикселей и объединен с 8-мегапиксельным телеобъективом, имеющим трехкратный оптический зум. На борту также ультра широкоугольный объектив с разрешением 16 мегапикселей. Телефон способен записывать видео в формате 6K.

Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+


Под капотом флагманский чипсет 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0. Аккумулятор емкостью 500 мАч позволит смартфону работать два дня без подзарядки. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, в том числе и обратной.

Motorola Edge очень похожа на своего собрата, но несколько слабее в том, что касается начинки. Экраны смартфонов аналогичны, а вот под капотому уже стоит Snapdragon 765G и, хотя он поддерживает оба варианта 5G, здесь он настроен только для сетей sub-6GHz. Кроме того, объем оперативной памяти является более сдержанным - 6 ГБ в глобальной версии и 4 ГБ для Северной Америке. Хранилище составляет 128 ГБ, однако память можно расширить за счет наличия слота microSD

Тройная камера на задней панели представлена 64-мегапиксельным основным датчиком с ультра широкоугольным датчиком на 8 мегапикселей и 16-мегапиксельным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 25 мегапикселей.



Аккумулятор на Motorola Edge несколько меньше и имеет емкость 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Поддержки беспроводной зарядки у этого смартфона нет.

Motorola Edge+ будет стоить около 1000$ (76 000 руб.), а его младший собрат оценивается в 650$ (50 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Складной смартфон Xiaomi может появиться уже в 2020 году
  • Анонс Nubia Play 5G: недорогой игровой смартфон с потрясающе быстрым дисплеем
  • Xiaomi готовится выпустить смартфон 5G стоимостью 141 доллар
  • Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором
  • Слухи: в Samsung Galaxy Fold 2 появится поддержка пера S-Pen

    • следующая новость
    В Google Home начали «постепенно» внедрять функцию настройки чувствительности

    предыдущая новость
    Более 6500 Windows-игр доступны для 100% запуска в Linux-сборке Proton от компании Valve

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 апреля, 2020

    В Google Home начали «постепенно» внедрять функцию настройки чувствительности

    Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+

    Более 6500 Windows-игр доступны для 100% запуска в Linux-сборке Proton от компании Valve

    Выставку IFA Berlin 2020 отменили из-за коронавируса

    «Яндекс» породил собственный мессенджер

    Создана специальная клавиатура DIY для работы с Adobe Photoshop

    Motorola Edge получит отличную камеру и сможет работать до двух дней без подзарядки

    Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB: вместительный корпус ПК с прозрачным дизайном

    Анонс ADATA XPG XENIA: игровой ноутбук с частотой обновления экрана 144 Гц

    MSI рассекретила дизайн геймерской материнской платы Z490 Gaming Pro Carbon

    Анонс Patriot PXD: невероятно быстрый и компактный внешний SSD

    Складной смартфон Xiaomi может появиться уже в 2020 году

    Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов составила 44% в 2019 году

    Анонс Nubia Play 5G: недорогой игровой смартфон с потрясающе быстрым дисплеем

    Франция попросила Apple отключить защиту iOS для борьбы с COVID, но Apple пошла своим путем

    Обновлённый ультрабук Razer Blade Stealth 13 обзавёлся дискретной графикой и самым быстрым 13,3" экраном

    21 апреля, 2020

    Huawei скоро представит новые беспроводные наушники

    Продажи дизайнерской клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro стартовали в 30 странах мира

    Xiaomi готовится выпустить смартфон 5G стоимостью 141 доллар

    Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором

    ССЫЛКИ