За последние несколько лет Motorola стала синонимом хороших, доступных телефонов благодаря своей суперпопулярной линейке Moto G. Компания действительно рискнула выйти на высокий уровень с перезагрузкой бренда Razr, но, кроме своего ценника, складной телефон имел мало общего с флагманами других брендов.
Но, сегодня все изменилось. Motorola Edge+ наконец-то была анонсирована, и у нее есть все, что должен предложить флагман 2020 года. В паре к нему идет более простая модель Motorola Edge. В отличие от некоторых других флагманских дуэтов, Edge и Edge+ неотличимы внешне, но имеют различия в начинке.
Обе модели оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением Full HD+. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, а соотношение сторон экрана составляет 21:9. В углу дисплея есть небольшое отверстие под фронтальную камеру с разрешением 25 мегапикселей.
Версия Edge+ оснащена тройной камерой, где основной датчик имеет разрешение 108 мегапикселей и объединен с 8-мегапиксельным телеобъективом, имеющим трехкратный оптический зум. На борту также ультра широкоугольный объектив с разрешением 16 мегапикселей. Телефон способен записывать видео в формате 6K.
Под капотом флагманский чипсет 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0. Аккумулятор емкостью 500 мАч позволит смартфону работать два дня без подзарядки. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, в том числе и обратной.
Motorola Edge очень похожа на своего собрата, но несколько слабее в том, что касается начинки. Экраны смартфонов аналогичны, а вот под капотому уже стоит Snapdragon 765G и, хотя он поддерживает оба варианта 5G, здесь он настроен только для сетей sub-6GHz. Кроме того, объем оперативной памяти является более сдержанным - 6 ГБ в глобальной версии и 4 ГБ для Северной Америке. Хранилище составляет 128 ГБ, однако память можно расширить за счет наличия слота microSD
Тройная камера на задней панели представлена 64-мегапиксельным основным датчиком с ультра широкоугольным датчиком на 8 мегапикселей и 16-мегапиксельным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 25 мегапикселей.
Аккумулятор на Motorola Edge несколько меньше и имеет емкость 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Поддержки беспроводной зарядки у этого смартфона нет.
Motorola Edge+ будет стоить около 1000$ (76 000 руб.), а его младший собрат оценивается в 650$ (50 000 руб.).
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