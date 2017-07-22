В Google Home начали «постепенно» внедрять функцию настройки чувствительности
22 апреля 2020, 22:12
Голосовые ассистенты типа «Яндекс.Алиса» & Co. уже стали для многих привычным гаджетом в доме. Эти устройства широко представлены на рынке смарт-динамиков и персональных помощников, и в одном ряду стоят такие модели, как Google Home, Nest Home, Amazon Echo, Apple HomePod и другие
Устройства умеют активироваться на определенную фразу и автоматически включаются, когда «слышат» ее в комнате. Однако в этом таится и их проблема. Как показала практика, эти устройства могут срабатывать и при случайно услышанной «фразе ожидания».
Подобная проблема наблюдалась до сих пор в т.ч. и у голосового помощника Google Home. Этот беспроводной динамик с голосовым управлением был разработан в Google и впервые представлен 18 мая 2016 года на Google I/O. Он стал первым смарт-динамиком компании.
Как написал недавно в Twitter главный редактор издания для XDA-разработчиков Мишаал Рахман, он узнал о появлении скрытой функции в настройке Google Home. Для подтверждения своих догадок он опубликовать в Twitter соответствующие снимки экрана.
Управление этим устройством осуществляется с помощью персонального ассистента Google Assistant. В обычном состоянии устройства Google и Nest Home находятся в ожидании фразы: «Hey, Google».
Как признался Мишаал Рахман, у его устройства Google Home Mini есть «проблемы со слухом». Он отметил, что его кухня отличается хорошей акустикой. Поэтому случайно произнесенная фраза на кухне часто становится причиной для включения Google Home в работу.
Результат: Google Home постоянно запускался на запросы, которые ему не задавались.
Но теперь, узнав о новой функции настройки, Рахман смог понизить чувствительность и может избегать ложных активаций.
Согласно обсуждению Рахмана в Твиттере, новая функция должна работать с динамиками Google и Nest Home, а также с интеллектуальными дисплеями.
Новость о новой функции дошла и до Google. Познакомившись с опубликованными в издании The Verge скриншотами, компании пришлось признать, что новая функция настройки «действительно начала внедряться». Но было отмечено, что внедрение выполняется «постепенно».
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