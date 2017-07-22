Новейший десктопный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в сети
23 апреля 2020, 09:02
В начале года AMD уже выпустила мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen 4000. Но, судя по многочисленным утечкам, уже скоро мы увидим и десктопные APU американского производителя, и недавно в сети появились характеристики одной из таких моделей.
Источники не называют конкретную модель APU, но, судя по её низкому TDP в 35 Вт, мы имеем дело с Ryzen 3 GE или Ryzen 5 GE, а опубликовавший эту утечку информатор утверждает, что новинка может выйти на рынок под именем Ryzen 3 4200GE или Ryzen 3 4100GE.
Новый APU работает на тактовой частоте 3 ГГц, а его производительность находится где-то между Ryzen 5 4600U и Ryzen 7 4700U. При этом гибридный процессор оснащается интегрированной графикой с частотой 1,2 ГГц, производительность которой ниже, чем у используемого в Renoir графического процессора Vega с шестью вычислительными блоками.
Сообщается, что новый десктопный APU AMD Ryzen 4000 был протестирован в составе системы с материнской платой AMD, имеющей кодовое обозначение Artic. По словам информатора, это может указывать на некий новый чипсет. А использование в системе оперативной памяти DDR4-3200 явно говорит, что перед нами десктопный, а не мобильный APU.
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