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Анонс Realme X50m 5G: доступный 5G-смартфон с частотой обновления экрана 120 Гц

23 апреля 2020, 10:30




Realme представила очередной смартфон с поддержкой 5G и уже третий в серии X50. Смартфон под названием Realme X50m 5G оснащен 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон экрана составляет 20:9.

Анонс Realme X50m 5G


Под капотом чипсет Snapdragon 765G и до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а также 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Среди других интересных функций: наличие динамиков с поддержкой Hi-Res audio и звуковых эффектов Dolby panoramic, поддержка 5G, dual-SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и USB-C.

Анонс Realme X50m 5G


Камера представлена четырьмя датчиками - это 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, датчик макросъемки на 2 мегапикселя, а также монохромный датчик с разрешением 2 мегапикселя. Камера смартфона умеет снимать 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера представлена двумя датчиками на 16 и 2 мегапикселя соответственно и умеет снимать видео разрешением 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Realme X50m 5G оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон на 70 процентов всего за 30 минут.

Realme X50m 5G будет продаваться в конфигурациях 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ памяти, которые получат ценник 282$ (21 000 руб.) и 324$ (25 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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