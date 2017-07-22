Realme представила очередной смартфон с поддержкой 5G и уже третий в серии X50. Смартфон под названием Realme X50m 5G оснащен 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон экрана составляет 20:9.
Под капотом чипсет Snapdragon 765G и до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а также 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Среди других интересных функций: наличие динамиков с поддержкой Hi-Res audio и звуковых эффектов Dolby panoramic, поддержка 5G, dual-SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и USB-C.
Камера представлена четырьмя датчиками - это 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, датчик макросъемки на 2 мегапикселя, а также монохромный датчик с разрешением 2 мегапикселя. Камера смартфона умеет снимать 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера представлена двумя датчиками на 16 и 2 мегапикселя соответственно и умеет снимать видео разрешением 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.
Realme X50m 5G оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон на 70 процентов всего за 30 минут.
Realme X50m 5G будет продаваться в конфигурациях 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ памяти, которые получат ценник 282$ (21 000 руб.) и 324$ (25 000 руб.) соответственно.
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