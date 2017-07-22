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Анонс ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix: компактная видеокарта для мини ПК

23 апреля 2020, 11:46


ASUS сегодня представила новую видеокарту GeForce GTX 1650 (GDDR6) Phoenix. Эта двухслотная толстая карта имеет длину 174 см и высоту 12,6 см, и благодаря ее размерам станет отличным решением для небольших домашних ПК или компактных мультимедийных центров.

Анонс ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix


Охлаждение этой модели состоит из алюминиевого радиатора, который оснащен вентилятором диаметром 80 миллиметров. Конфигурация ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix включает 896 ядер CUDA и 4 Гбайт памяти GDDR6. Карта имеет тактовую частоту 1410 МГц. При этом ее можно разогнать до 1605 МГц в режиме Garming Mode и до 1635 МГц в режиме ОС Mode.



На борту есть разъемы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. О цене ничего не сообщается, однако некоторые эксперты считают, что она составит около 160$ (12 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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