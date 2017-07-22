Анонс ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix: компактная видеокарта для мини ПК
23 апреля 2020, 11:46
ASUS сегодня представила новую видеокарту GeForce GTX 1650 (GDDR6) Phoenix. Эта двухслотная толстая карта имеет длину 174 см и высоту 12,6 см, и благодаря ее размерам станет отличным решением для небольших домашних ПК или компактных мультимедийных центров.
Охлаждение этой модели состоит из алюминиевого радиатора, который оснащен вентилятором диаметром 80 миллиметров. Конфигурация ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix включает 896 ядер CUDA и 4 Гбайт памяти GDDR6. Карта имеет тактовую частоту 1410 МГц. При этом ее можно разогнать до 1605 МГц в режиме Garming Mode и до 1635 МГц в режиме ОС Mode.
На борту есть разъемы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. О цене ничего не сообщается, однако некоторые эксперты считают, что она составит около 160$ (12 000 руб.).
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