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Logitech выпустила игровую мышь G203 с RGB-подсветкой и «антикризисной» ценой

23 апреля 2020, 12:14


Logitech объявила о выпуске игровой мыши G203. Она несет все атрибуты фирменной игровой серии G - высокую точность сенсора, RGB-подсветку LIGHTSYNC, но при этом еще и выделяется доступной, демократичной ценой.

Для модели Logitech G203 Mouse характерны все атрибуты, присущие игровой мыши. Например, для G203 выбран классический 6-кнопочный дизайн, установлен высокоточный сенсор с регулируемым DPI, который может изменяться до 8000 DPI, она отличается высокой игровой производительностью.


LogitechG G203 Mouse


Но такой новый продукт мог бы быть отнесен к игровой модели мыши, но только не для Logitech. Эта компания является OEM-производителем периферии для многих известных мировых брендов, поэтому у нее другие требования к соответствию уровня качества.





Прежде всего это касается дизайна изделия. Новая мышь Logitech оснащена поддержкой дизайнерской технологии LIGHTSYNC RGB. Речь идет о цветной подсветке устройства. Мышь Logitech G203 Mouse позволяет настроить до 16,8 млн цветов и различных уровней яркости.

Среди других характеристик можно отметить также то, что эта игровая мышь передает до 1000 координат точки перемещения в секунду. Это в восемь раз быстрее, чем у стандартных мышей.

Здесь также установлены металлические пружинные кнопки с отрегулированным натяжением, что значительно улучшает впечатление от пользования, позволяет удобно удерживать в нажатом состоянии сразу две кнопки мыши, левую и правую, обеспечивая тем самым исключительное ощущение щелчка, отличный отклик и четкую последовательность щелчков.

Игровая мышь Logitech G203 LIGHTSYNC появится в продаже в мае 2020 года в черно-белой версии, объявленная цена - 39,99 долл.



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