Анонс ELARI SmartCare: бесконтактный термометр c понятным интерфейсом и высокой точностью измерений
23 апреля 2020, 13:09
Компания ELARI представила бесконтактный инфракрасный термометр ELARI SmartCare, что как нельзя актуально в эпоху мировой эпидемии коронавируса. Как подчеркивают производитель, этот продукт должен помочь восполнить тот дефицит необходимых медицинских товаров, а частности бесконтактных термометров, который сейчас образовался на рынке.
ELARI создала бесконтактный термометр с привлекательной ценой, а также гарантией и поддержкой производителя, чего сейчас также не хватает рынку. Бесконтактный инфракрасный термометр ELARI SmartCare действует на расстоянии 3-15 см и предупреждает, если температура тела повышена. Кроме того устройство сохраняет данные о 32 предыдущих измерениях температуры.
ELARI SmartCare может измерять температуру воды и молока для грудных детей, а также твердых и мягких поверхностей. Благодаря бесконтактному и быстрому измерению, устройство можно использовать не только в домашних условиях, но также в школах, офисах и на предприятиях. Максимальная погрешность измерения составляет всего 0,3 градуса.
Термометр работает в двух режимах: измерения температуры тела и измерения температуры поверхности. ELARI SmartCare работает от двух батареек ААA и автоматически отключается для экономии заряда. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и информативному жидкокристаллическому дисплею с крупными символами с таким гаджетом легко разберутся и дети, и пожилые люди.
ELARI SmartCare уже доступен в официальном интернет-магазине компании на store.elari.net. В скором времени ожидается поступление в других онлайн и офлайн магазинах.
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