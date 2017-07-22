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Redmi 10X 4G станет первым в мире смартфоном на чипсете Helio G85

23 апреля 2020, 13:32


В базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA и 3C появилась информация о готовящемся выпуске нового смартфона Redmi M2003J15SC. Регулятор раскрыл характеристики своего будущего продукта, но не указал официального названия, под которым он будет поставляться на рынок.

Полный перечень характеристик этого гаджета позднее появился в справочнике поддерживаемых продуктов телеком-компании China Telecom.


Redmi 10X 4G


Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что будущий телефон будет выпущен в Китае и будет называться Redmi 10X 4G. Но самая яркая новость: он станет первым в мире смартфоном, где будет установлен чипсет Helio G85.

Достоверность названия Redmi 10X пока остается под вопросом. Это имя было выбрано по причине того, что ранее оно было упомянуто изданием XDA Developers. Оно упоминалось вместе с устройствами Redmi K30 Pro Zoom Edition и Redmi Note 9 при описании характеристик MIUI 11 Developer ROM.




Модель Redmi 10X будет оснащена 6,53-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем. Экран будет занимать почти всю поверхность лицевой панели смартфона, за исключением узких рамок сбоку, в правом верхнем углу будет располагаться небольшая область под селфи-камеру. Экран поддерживает разрешение 1080х2340 пикселей Full HD и имеет соотношение сторон 19,5:9. Корпуса телефона выполнен из поликарбоната и имеет размеры 162,38х77,2х8,95 мм, вес - 205 гр.

Согласно данным, опубликованным China Telecom, установленный на Redmi 10X 4G чипсет Helio G85 будет дополняться 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт внутренней памяти. Устройство будет иметь слот для карт памяти MicroSD, с помощью которого можно будет нарастить место для хранения данных. Гаджет будет работать под управлением Android 10 с интерфейсом MIUI 11.


Redmi 10X 4G


Емкость установленной батареи - 5020 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки с мощностью 22,5 Вт.

Для съемки селфи телефон оснащен фронтальной 13 Мп камерой. На задней поверхности размещены четыре камеры в составе единого блока квадратной формы: 48/8/2/2 Мп. На задней панели устройства также размещен сканер отпечатков пальцев.

Компания China Telecom, разместившая информацию о Redmi 10X 4G, заявила, что устройство будет продаваться по цене 1499 юаней (~ 211 долл.). Оно будет поставляться в трех цветовых вариантах: «небесно-голубой» (Sky Blue), «сосновый утренний зеленый» (Pine Morning Green) и «ледяной туман» (Ice Fog White).



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