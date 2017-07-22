Функция "сторис" появилась в музыкальном приложении "Звук". Теперь пользователи могут создавать собственные посты о музыке, которые будут жить от 24 часов до 3 недель. Стоит отметить, что никогда ранее подобных функций на рынке музыкального стриминга не было.
"Сторис" уже доступны в мобильных приложениях "Звук" на iOS и Android. По аналогии с другими соцсетями, все материалы пользователей в формате истории будут располагаться в верхней части экрана на главной странице. Пока доступен лишь формат картинок с текстом, но администрация приложения обещает расширить функционал в ближайшее время.
По словам разработчиков приложения, в период изоляции у людей повышена потребность в новом контенте и новых знаниях, поэтому для запуска функции "сторис" выбран самый подходящий момент. Благодаря этой функции пользователю будет проще проникнуться миром музыки.
Исторически формат сториз пришел из социальных сетей, которые ассоциируются с общением и обменом информацией. Поэтому перенесение опыта на базу музыкального сервиса в эпоху всемирной изоляции добавит теплоты в пользовательский опыт и восприятие продукта, считают в компании.
К слову, на введение нового формата разработчиков "Звук" подтолкнули результаты эксперимента с отдельными музыкальными композициями, который продемонстрировал, что самостоятельный трек вне тематической подборки набирал меньше прослушиваний, чем он же, но в ее составе. Аналитики компании сделали вывод о том, что музыка интереснее людям в рамках ее истории, актуальных мировых событий, занятий самих слушателей или их настроений.
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