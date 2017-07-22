РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В приложении "Звук" появилась функция "сторис"

23 апреля 2020, 14:15




Функция "сторис" появилась в музыкальном приложении "Звук". Теперь пользователи могут создавать собственные посты о музыке, которые будут жить от 24 часов до 3 недель. Стоит отметить, что никогда ранее подобных функций на рынке музыкального стриминга не было.

В приложении


"Сторис" уже доступны в мобильных приложениях "Звук" на iOS и Android. По аналогии с другими соцсетями, все материалы пользователей в формате истории будут располагаться в верхней части экрана на главной странице. Пока доступен лишь формат картинок с текстом, но администрация приложения обещает расширить функционал в ближайшее время.

В приложении


По словам разработчиков приложения, в период изоляции у людей повышена потребность в новом контенте и новых знаниях, поэтому для запуска функции "сторис" выбран самый подходящий момент. Благодаря этой функции пользователю будет проще проникнуться миром музыки.

В приложении


Исторически формат сториз пришел из социальных сетей, которые ассоциируются с общением и обменом информацией. Поэтому перенесение опыта на базу музыкального сервиса в эпоху всемирной изоляции добавит теплоты в пользовательский опыт и восприятие продукта, считают в компании.

К слову, на введение нового формата разработчиков "Звук" подтолкнули результаты эксперимента с отдельными музыкальными композициями, который продемонстрировал, что самостоятельный трек вне тематической подборки набирал меньше прослушиваний, чем он же, но в ее составе. Аналитики компании сделали вывод о том, что музыка интереснее людям в рамках ее истории, актуальных мировых событий, занятий самих слушателей или их настроений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • «Яндекс» породил собственный мессенджер
  • Франция попросила Apple отключить защиту iOS для борьбы с COVID, но Apple пошла своим путем
  • Facebook удаляет посты, связанные с организацией в США протестных акций против карантина
  • Samsung перестала синхронизировать клавиатурный кэш между телефонами
  • Слухи: MIUI 12 будет анонсирована в конце апреля и получит сертификацию TUV Rheinland

    • следующая новость
    Израиль прекращает отслеживать граждан с целью контроля за соблюдением правил карантина из-за COVID-19

    предыдущая новость
    Redmi 10X 4G станет первым в мире смартфоном на чипсете Helio G85

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 апреля, 2020

    T-Mobile заставит пользователей отказаться от смартфонов Samsung Galaxy S10 5G

    Анонс iQOO Neo3: самый дешевый флагман с Snapdragon 865 и частотой обновления экрана 144 Гц

    ADATA представила модули оперативной памяти емкостью 32 ГБ

    Израиль прекращает отслеживать граждан с целью контроля за соблюдением правил карантина из-за COVID-19

    В приложении "Звук" появилась функция "сторис"

    Redmi 10X 4G станет первым в мире смартфоном на чипсете Helio G85

    Анонс ELARI SmartCare: бесконтактный термометр c понятным интерфейсом и высокой точностью измерений

    Logitech выпустила игровую мышь G203 с RGB-подсветкой и «антикризисной» ценой

    Анонс ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix: компактная видеокарта для мини ПК

    Анонс Realme X50m 5G: доступный 5G-смартфон с частотой обновления экрана 120 Гц

    Новейший десктопный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в сети

    22 апреля, 2020

    В Google Home начали «постепенно» внедрять функцию настройки чувствительности

    Motorola представила конкурентный флагман Motorola Edge+

    Более 6500 Windows-игр доступны для 100% запуска в Linux-сборке Proton от компании Valve

    Выставку IFA Berlin 2020 отменили из-за коронавируса

    «Яндекс» породил собственный мессенджер

    Создана специальная клавиатура DIY для работы с Adobe Photoshop

    Motorola Edge получит отличную камеру и сможет работать до двух дней без подзарядки

    Анонс Sharkoon TG5 Pro RGB: вместительный корпус ПК с прозрачным дизайном

    Анонс ADATA XPG XENIA: игровой ноутбук с частотой обновления экрана 144 Гц

    ССЫЛКИ