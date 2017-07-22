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Израиль прекращает отслеживать граждан с целью контроля за соблюдением правил карантина из-за COVID-19

23 апреля 2020, 15:05


Израиль прекратит отслеживать перемещения пользователей смартфонов для контроля соблюдения карантина COVID-19. Правительство приняло решение, что вред, наносимый частной жизни граждан, перевешивает выгоды, получаемые от контроля соблюдения карантина COVID-19.


COVID-19


Вопрос о необходимости приостановки использования системы отслеживания для обеспечения карантина был поднят Парламентским комитетом по надзору. Там прошло обсуждение о влиянии технологии слежки на соблюдение требования сохранения конфиденциальности частной жизни. В результате вышло распоряжение о приостановке действия режима «смартфонной слежки». В качестве причины парламентарии назвали то, что возникающие в результате отслеживания нарушения конфиденциальности перевешивают преимущества, которые приносит эта технология.

О принятом решении заявил член комитета Айалет Шакед (Ayalet Shaked). В частности, он сказал, что технология отслеживания местоположения телефонов не дает значимых результатов. Особенно это стало заметно после того, как полиция начала проводить рейды с посещением пациентов, имеющих положительный диагноз по COVID-19. При визите к таким пациентам полиция должна убедиться, что соблюдаются установленные правила изоляции.





До сих пор представители полиции неоднократно заявляли, что введенная технология отслеживания показала свою эффективность. Благодаря ей, был произведен арест 203 человек, когда была получена информация, что их местонахождение (их телефонов) изменилось. В настоящее время полиция перешла на режим выборочного контроля, делая ежедневно по 500 проверок.

В то же время применение технологии слежки продолжается в Израиле. Многие считают, что отслеживание путем определения местоположения телефона является частью этой системы. Организатором слежки выступает Агентство по национальной безопасности Shin Bet. Считается, что они отслеживают перемещения зараженных людей, а также выявляют случаи, когда те могли находиться на слишком близком расстоянии от не зараженных людей.

Согласно сделанным анонсам, программа слежки была выстроена с учетом соблюдения требований безопасности. В частности, она предусматривала обязательное удаление данных через одну неделю после сбора. Однако теперь для парламентской комиссии Израиля стало очевидным, что усилия, предпринимаемые израильским правительством по борьбе с коронавирусом, должны иметь ограничения. Высказано мнение, что Израилю, как и другим странам, возможно, придется искать баланс между выстраиванием системы полного контроля над распространением вируса и уважением к правам граждан на сохранность в неприкосновенности их частной жизни.



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