ADATA Technology объявила о выходе новых модулей памяти ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM, идеально подходящих для выполнения ресурсоемких задач, вроде видеомонтажа и анимации.
Объем памяти модулей ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM достигает 32 ГБ, а тактовая частота равна 3200 МГц. Новинки совместимы с новейшими процессорами 3-го поколения AMD RYZEN THREADRIPPER 3990X и новыми материнскими платами AMD TRX40.
Как уже упоминалось выше, объем одного модуля может достигать 32 ГБ, что в два раза выше максимального объема, доступного ранее для одного модуля памяти. Благодаря этому пользователь сможет установить 256 ГБ оперативной памяти всего в 8 слотов. К слову 288-пиновый дизайн модулей обеспечивает рабочее напряжение модулей равное 1,2 В.
Как подчеркивает производитель, все модули памяти тщательно проверяются на каждом этапе производства, что говорит об их качестве и гарантирует долговечность их работы. ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM соответствуют стандартам JEDEC и RoHS, что даёт гарантию отличной совместимости. На модули распространяется пожизненная гарантия.
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