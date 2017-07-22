Суббренд Vivo - iQOO наконец анонсировал совершенно новый флагманский смартфон - iQOO Neo3, который стал самым доступным флагманским смартфоном на чипсете Snapdragon 865 с экраном, имеющим частоту обновления 144 Гц.
Смартфон оснащен 6,57-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+. Максимальная частота обновления экрана у этой модели составляет 144 Гц. Соотношение сторон - 20:9.
Наряду с этим игровым экраном, iQOO Neo3 оснащен 11-уровневой системой охлаждения, которая может охладить телефон до 10 градусов. Телефон также оснащен стереодинамиками и звуком Hi-Fi. iQOO Neo3 также является kpl (King Pro League) сертифицированным игровым смартфоном.
Под капотом трудится чипсет Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1, который обещает последовательную скорость чтения до 1733 МБ/с и скорость записи до 731 МБ/с.
Камера IQOO Neo3 представлена 48-мегапиксельным основным датчиком, ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей и поддерживает портретный режим съемки.
Что касается батареи, то iQOO Neo3 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Всего нескольких минут будет достаточно для того, чтобы зарядить смартфон на 50%.
IQOO Neo3 стоит 381$ (29 000 руб.) за вариант 6 ГБ/128 ГБ. В свою очередь, конфигурация 8 ГБ/128 ГБ стоит 423$ (32 000 руб.), а вариант 8 ГБ/256 ГБ (38 000 руб.) обойдется в 480$. Кстати есть еще очень странная конфигурация - 12 ГБ/128 ГБ, которая стоит 466$ (34 000 руб.).
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