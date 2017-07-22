T-Mobile заставит пользователей отказаться от смартфонов Samsung Galaxy S10 5G
23 апреля 2020, 16:28
В начале этого месяца в США завершилось слияние двух крупнейших американских телеком-операторов - Sprint и T-Mobile. В результате объединения головной в объединенной компании стала T-Mobile. Теперь она объявила о внесении нескольких важных изменений в отношении поддержки клиентов в сотовых сетях 5G Sprint и T-Mobile.
Одна из объявленных новостей оказалась явно плохой для пользователей смартфонов Sprint Galaxy S10 5G. Им было заявлено, что в будущем эта модель, формально поддерживающая стандарт 5G, не сможет работать в выстраиваемых T-Mobile сетях пятого поколения.
Причина серьезной проблемы состоит в том, что T-Mobile планирует заняться переоборудованием нынешней сети своего предшественника - 5G Sprint. В настоящее время для поддержки 5G там используется частотный диапазон Band 41. T-Mobile планирует освободить это место для строительства собственной сети 5G, но для размещения будет использоваться другой диапазон - sub-6 ГГц (600 МГц). Другими словами, пользователям 5G Sprint потребуется перейти на новый частотный диапазон Band 71.
В результате перестройки действующая сеть 5G Sprint будет закрыта. Это приведет к тому, что все смартфоны Galaxy S10 5G, проданные через Sprint, потеряют доступ к сети 5G. Более того, они не смогут работать также в новом частотном диапазоне, который выбран для T-Mobile 5G, из-за несовместимости на уровне оборудования.
Отмечается, что эти смартфоны Galaxy S10 5G все равно смогут иметь доступ к сети Sprint 4G LTE и работать в -Mobile 4G LTE.
Известно, что нынешнее покрытие сети Sprint 5G охватывает 10 территориальных районов США. Оператор T-Mobile планирует разослать пользователям Sprint Galaxy S10 5G уведомление о предстоящих изменениях и предложить им ряд стимулирующих предложений. Они будут выражаться в том, что пользователям , предложат перейти на телефоны с поддержкой 5G другой модели.
В частности, пользователи, оплачивающие тариф Sprint Galaxy S10 5G (256 Гб) и имеющие ежемесячный взнос менее 10 долл., смогут бесплатно пользоваться моделью Galaxy S20 5G, взяв ее в аренду в кредит на 18 мес с ежемесячным платежом 41,67 долл. Если же сейчас их ежемесячный платеж превышает 10 долл., то они смогут арендовать новый аппарат за 31,67 долл./месяц.
Как сообщает T-Mobile, в ее сетях T-Mobile 5G смогут работать аппараты только следующих моделей: Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, приобретенные через сеть Sprint.
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