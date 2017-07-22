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Facebook начал добавлять геометки на страницы постов и в Instagram для пользователей США

23 апреля 2020, 18:28


Facebook ведет постоянную работу над повышением прозрачности публикуемой на его страницах информации, а также в Instagram. Как стало известно, на этот раз Facebook запустил функцию вставки информации о текущем местоположении издателя страницы, а также при публикации отдельных сообщений.

Цель новой инициативы - создать новый инструмент, который потенциально не позволял бы злоупотреблять социальной сетью, мог предоставить ее пользователям наглядную информацию о местоположении источника, чтобы она помогла удостовериться в подлинности публикуемой страницы, с которой сейчас работает или просматривает пользователь.

Информация о местоположении является одним из характерных признаков, который помогает решить поставленную цель.

Facebook


Кто бы ни был инициатором этого шага, но уже ни для кого не секрет, что Facebook рассматривается сегодня как «негативный герой» ('negative actors'), активно используемый заинтересованными лицами для манипулирования общественностью и ее мнением. С помощью таких «агентов» вносится раскол среди общественных групп, ведется агитация, подрываются процедуры подготовки к выборам.




Facebook уже вводил за последние годы разные новые функции, способствующие в оказании помощи в решении этой проблемы. Новая «геоуказка», отображающая информацию о местонахождении автора поста некоторых страниц - это новый элемент. Разработчики считают, что он может служить надежным заслоном на пути использования социальной сети для манипуляций.

Facebook


Новая функция запущена в рамках пилотного проекта Facebook. Она предусматривает добавление геометки только в сообщениях, публикуемых на страницах с высоким посещаемостью и в Instagram. Новая функция однако распространяется только для США. Она направлена для отслеживания страниц и учетных записей, которые были созданы за пределами США, но имеют большую аудиторию пользователей, являющихся жителями США.

Пока нет ясности, будет ли пилотный проект потом распространен на все публикации в Facebook или нет.



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