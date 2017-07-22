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Huawei представила линейку смартфонов Huawei Nova 7

23 апреля 2020, 19:16




Huawei официально представила новую серию смартфонов Huawei Nova 7. Эта линейка отличается эстетичным дизайном, мощной селфи-камерой и отличной производительностью за вполне доступные деньги. Сегодня были представлены модели Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G и Nova 7 Pro 5G.

Huawei представила линейку смартфонов Huawei Nova 7


Итак, Huawei Nova 7 Pro, безусловно, является высококлассным смартфоном. Он оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей имеет соотношение сторон 19,5:9, поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и имеет сертификацию TUV Rheinland.

Huawei представила линейку смартфонов Huawei Nova 7


Под капотом чипсет Kirin 985 5G, который поддерживает сетевые стандарты 2G / 3G / 4G / 5G и двойной режим NSA / SA 5G. Теоретическая максимальная скорость нисходящей линии связи у этого чипсета составляет 1277 Мбит/с, а скорость восходящей линии связи - 173 Мбит/с. По сравнению с процессором Snapdragon 865, скорость нисходящей линии связи у него на 40% быстрее, в то время как скорость восходящей линии связи на 75% быстрее. Процессор сопряжен с 8 ГБ оперативной памяти, а встроенная память представлена в двух вариантах - на 128 ГБ и 256 ГБ.

Камера Huawei Nova 7 Pro представлена 64-мегапиксельным основным датчиком, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также 8-мегапиксельным датчиком с телефото-оптикой и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя. Камера Huawei Nova 7 Pro поддерживает 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой зум. Она также поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Камера может быстро фокусироваться в условиях низкой освещенности, независимо от расстояния. Селфи-камера имеет датчик с разрешением 32 мегапикселя плюс 8-мегапиксельный широкоугольный объектив.

На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, которая способна полностью зарядить телефон всего за один час.

Huawei Nova 7 5G оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+. Под капотом также чипсет Kirin 985 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память представлена в вариантах на 128 и 256 ГБ. Основная камера смартфона имеет идентичные характеристики, что и у старшей модели, а вот фронтальная представлена всего одним датчиком. Характеристики аккумулятора у этой модели также аналогичны старшей версии.

Huawei представила линейку смартфонов Huawei Nova 7


Что касается Nova 7 SE 5G, то этот смартфон работает на чипсете Kirin 820 5G, оснащен 6,5-дюймовым дисплеем и выпускается в конфигурациях - 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ.

Huawei представила линейку смартфонов Huawei Nova 7


Основная камера представлена 64-мегапиксельным датчиком в паре с ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также 2-мегапиксельным датчиком глубины и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя. Селфи-камера имеет один датчик на 32 мегапикселя. На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Цены:

- Huawei Nova 7 SE 6ГБ+128ГБ - $395 (29 000 руб.)
- Huawei Nova 7 SE 5G 8ГБ+128 ГБ $339 (25 000 руб.)
- Huawei Nova 7 8ГБ+128ГБ - $424 (32 000 руб.)
- Huawei Nova 7 8ГБ+256ГБ - $480 (36 000 руб.)
- Huawei Nova 7 Pro 8ГБ+128ГБ - $523 (38 000 руб.)
- Huawei Nova 7 Pro 8ГБ+256ГБ - $579 (43 000 руб.)



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