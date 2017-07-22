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HERE WeGo заменит Google Maps в смартфонах Huawei

23 апреля 2020, 20:03


После того, как США ввели запрет на участие американских компаний в разработках для Huawei, перед вендором возникли непростые задачи. Необходимо было предложить альтернативные программные продукты взамен тех, которые часто используют на смартфонах Android. Навигационные услуги - одна из наиболее полезных функций в современных телефонах. Huawei не могла обойти ее стороной.

Многие люди полагаются в своей жизни на этом виртуальном «путеводителе». Его разработка требует огромных усилий, а еще больше - его сопровождение. Google Maps, несомненно, являются одним из наиболее популярных приложений среди пользователей, поэтому Huawei была обязана предложить аналог, который бы не уступал «оригиналу».

Китайская компания долго искала «преемника». Наконец она нашла замену популярного картографического сервиса. Им стало приложение HERE WeGo.


HERE WeGo


Этот сервис изначально разрабатывался компанией Nokia еще в 2012 году. Потом эту компанию и ее разработки ждала непростая судьба. В 2016 году HERE WeGo вышла на создание собственного бренда. Акцент был сделан на предоставлении информации о навигации и общественном транспорте.





Теперь Huawei делает сервис доступным для своих пользователей. Приложение HERE WeGo размещено в разделе City Navigation магазина приложений AppGallery.

Как уже отметили пользователи приложения, оно имеет множество полезных функций. К их числу относятся: бесплатная голосовая навигация, подробная информацию об общественном транспорте для 1300+ городов.

Полезной функцией также называют возможность скачать офлайн-карты - это пригодится в тех местах, где нет или плохой доступ к интернету.



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