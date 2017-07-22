После того, как США ввели запрет на участие американских компаний в разработках для Huawei, перед вендором возникли непростые задачи. Необходимо было предложить альтернативные программные продукты взамен тех, которые часто используют на смартфонах Android. Навигационные услуги - одна из наиболее полезных функций в современных телефонах. Huawei не могла обойти ее стороной.
Многие люди полагаются в своей жизни на этом виртуальном «путеводителе». Его разработка требует огромных усилий, а еще больше - его сопровождение. Google Maps, несомненно, являются одним из наиболее популярных приложений среди пользователей, поэтому Huawei была обязана предложить аналог, который бы не уступал «оригиналу».
Китайская компания долго искала «преемника». Наконец она нашла замену популярного картографического сервиса. Им стало приложение HERE WeGo.
Этот сервис изначально разрабатывался компанией Nokia еще в 2012 году. Потом эту компанию и ее разработки ждала непростая судьба. В 2016 году HERE WeGo вышла на создание собственного бренда. Акцент был сделан на предоставлении информации о навигации и общественном транспорте.