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Анонс Huawei MatePad: доступный планшет для учебы

23 апреля 2020, 20:10




Huawei сегодня вместе с серией смартфонов Huawei Nova 7 анонсировала ряд других продуктов, в числе которых оказался планшет Huawei MatePad. Это более дешевая и менее мощная версия Huawei MatePad Pro, ориентированная на студентов.

Анонс Huawei MatePad


Huawei MatePad оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000x2100 пикселей. Под капотом чипсет Kirin 810 в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память представлена в вариантах на 64 ГБ и 128 ГБ. Расширить память можно за счет карты microSD.

Анонс Huawei MatePad


Huawei MatePad имеет 8-мегапиксельную селфи-камеру и 8-мегапиксельную заднюю камеру с автофокусом и светодиодной вспышкой. Приложение для камеры имеет множество функций, включая HDR и поддержку замедленной съемки.

Анонс Huawei MatePad


На борту аккумулятор емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Планшет выпускается в вариантах Wi-Fi only и LTE. Он также имеет поддержку активного стилуса M-Pencil от Huawei, но не поставляется с ним. Он "из коробки" работает на EMUI 10.1 на основе Android 10.

Huawei разработала планшет для обучения, поэтому он оснащен рядом функций, которые придутся по вкусу, как детям и подросткам, так и вполне зрелым людям. На борту множество разнообразных приложений и контента для обучения, а специальный пользовательский режим рабочего стола обеспечит простой доступ к ним.

Анонс Huawei MatePad


Другой особенностью является дисплей, который имеет сертификат TÜV Rheinland. Планшет может автоматически регулировать яркость и контрастность, а также имеет переключатель для активации монохромного режима.

С помощью M-Pencil владельцы планшета могут делать заметки так же, как и с обычной ручкой и блокнотом. Они также могут рисовать, делать эскизы и практиковать каллиграфию.

Анонс Huawei MatePad


Huawei говорит, что у MatePad есть четыре динамика с Histen 6.0 и Harman Kardon Audio, поэтому пользователи могут четко слышать голос своих наставников или то, что они слушают. Он также имеет четыре микрофона, которые отменяют фоновый шум и улавливают голос пользователя при взаимодействии с репетитором онлайн.

И последнее, но не менее важное - это бесшовная интеграция между планшетом и телефоном. Благодаря ей вы можете легко перетаскивать содержимое с одного устройства на другое. Эта функция ограничена устройствами, на которых работает EMUI.

Huawei MatePad стоит 269$ (20 000 руб.) за базовую модель с Wi-Fi в конфигурации 4 ГБ/64 ГБ. Версия Wi-Fi only в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ продается за 311$ (23 000 руб.), а версия LTE с аналогичной конфигурацией стоит уже 353$ (26 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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