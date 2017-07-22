Первые умные часы Huawei для детей были представлены в 2016 году, и с тех пор компания продолжает обновлять линейку, добавляя новые функции и меняя дизайн. Теперь компания представила очередную версию детских смарт-часов, получивших название Huawei Children's Watch 3 Pro Super.
Huawei Children's Watch 3 Pro Super оснащены 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти - характеристики, которые до сих пор можно встретить на некоторых смартфонах.
Часы поддерживают полный Netcom 4G, охватывающий более 200 + сетей операторов по всему миру. Смарт-часы оснащены высокопроизводительными динамиками с высоким уровнем громкости и хорошим качеством звука. Ребенку теперь не нужно будет долго держать руки поднятыми во время приема звонка. Кроме того, гаджет оснащен 5-мегапиксельной HD-камерой, которая поддерживает HD-видеозвонки.
Безопасность является главным приоритетом детских часов. Основная цель родителей, покупающих смарт-часы с функциями вызова для своих детей, - обеспечить ребенку безопасность, контролировать его местоположение, а также связаться с ним в любое время. Ребенок также может обратиться за помощью, если это необходимо. Таким образом, новые умные часы оснащены девятикратным ИИ-позиционированием, которое включает в себя GPS, Beidou, спутниковую навигацию ГЛОНАСС, позиционирование WLAN, позиционирование базовой станции, позиционирование в помещении, A-GPS, позиционирование с помощью акселерометра и позиционирование с помощью камеры SOS. Опираясь на технологию NLP Huawei, детская версия Watch 3 Pro Super может получать результаты позиционирования по нескольким каналам для обеспечения точного отслеживания местоположения.
В дополнение к этим функциям, часы поддерживают загрузку сразу нескольких приложений. Родители могут загружать приложения для обучения и другие программы для детей.
Детские часы Huawei 3 Pro Super Edition стоит 140$ (10 000 руб.) и будут доступны для предзаказа с 13 мая.
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