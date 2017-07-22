У Huawei сегодня день анонсов, и в числе нескольких продуктов компания представила умную колонку Huawei AI Speaker 2. Новая модель получила обновленный дизайн, а также имеет портативную версию, благодаря встроенной батарее. А самое приятное - это цена устройства - всего 56$(4000 руб.).
Как и его предшественник, Huawei AI speaker 2 поддерживает работу собственного виртуального помощника компании под названием Xiaoyi. Колонка оснащена технологией Huawei Sound. Основной динамик имеет диаметр 2,25 дюйма и использует магниты из сплава NdFeB. Он также имеет два басовых блока, что делает его акустической системой 1.2.
Колонка имеет четыре сенсорные клавиши для регулировки громкости, отключения звука и работы с другими функциями. Huawei AI speaker 2 работает на частоте Wi-Fi 2,4 ГГц, поддерживает Bluetooth 4.2 и NFC для подключения. Она также имеет четыре микрофона для четкого захвата голоса.
Huawei AI Speaker 2 оснащена четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц. Габариты устройства 156 на 110 мм, а вес - 580 грамм (для версии без батареи). Версия с аккумулятором весит 650 грамм, а сама батарея имеет емкость 3900 мАч - это 5 часов прослушивания музыки на одном заряде.
Что касается дизайна, то колонка выполнена в классическом стиле, характерном для подобных устройств. Наконец, как смарт-колонка - это устройство делает все необходимые вещи, такие как воспроизведение песен, чтение рецептов или историй, управление интеллектуальными продуктами IoT и многое другое.
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