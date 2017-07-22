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Профессиональные мониторные наушники AKG K361-BT появились в России

24 апреля 2020, 09:02




Harman, дочерняя компания корейской Samsung, представила в России профессиональные мониторные наушники AKG K361-BT. Новинка ориентирована на гастролирующих артистов, звуковых инженеров, подкастеров и битмейкеров, желающих получать звук студийного качества.

Профессиональные мониторные наушники AKG K361-BT


AKG K361-BT представляют собой полноразмерные наушники закрытого типа. Они оснащаются большими 50-мм динамиками с катушками из высококачественной бескислородной меди и обеспечивают широкий диапазон воспроизводимых частот от 15 Гц до 28 кГц с глубоким басом, проработанными средними и чистейшими высокими частотами.

Профессиональные мониторные наушники AKG K361-BT


AKG K361-BT поддерживают как проводное соединение через комплектный кабель с микрофоном, так и подключение по Bluetooth 5.0. В последнем случае наушники смогут проработать до 40 часов от встроенного аккумулятора, а мягкие амбушюры, изготовленные из вспененного материала с эффектом памяти, обеспечат удобство использования наушников в течение длительного времени. Дополнительным бонусом новинки стала складная конструкция наушников со сдвигающимися на 90° чашками.

Стоимость AKG K361-BT на российском рынке составляет 11 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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