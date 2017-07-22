Компания Vivo официально представила смартфон Vivo Y50. Этот смартфон среднего класса оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Под капотом чипсет Snapdragon 665 вместе с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Расширить хранилище можно за счет карты microSD.
Четверная основная камера Vivo Y50 представлена 13-мегапиксельным датчиком, широкоугольным объективом с разрешением 8 мегапикселей, 2-мегапиксельным датчиком макросъемки и датчиком глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей и оснащена рядом ИИ-функций, благодаря которым она способна идентифицировать 103 основные черты лица для улучшения качества изображения.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. Vivo Y50 выпускается в трех различных цветах, включая ледниковый синий, серебристый и черный обсидиан. Его задняя панель выполнена из глянцевого стекла, с изогнутым зеркальным дизайном. Рядом с модулем камеры расположен сканер отпечатков пальцев.
Цена гаджета - 240$ (18 000 руб.), а его поступление в продажу ожидается 26 апреля.
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