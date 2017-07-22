8 мая Meizu должна представить миру серию смартфонов Meizu 17 5G. У китайских вендоров принято подогревать интерес аудитории к продукту с помощью дозированных утечек информации. И чем ближе анонс Meizu 17, тем больше утечек.
На сей раз в сети появилось несколько изображений, которые демонстрирует внешний облик Meizu 17. Судя по всему, младшая версия имеет плоский дисплей с белыми рамками, а в правом верхнем углу смартфона располагается отверстие под селфи-камеру. Другое изображение демонстрирует смартфон, оснащенный дисплеем с изогнутыми краями. Скорее всего фото принадлежит версии Meizu 17 Pro. Известно, что смартфоны этой серии будут оснащены сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.
Сегодня также стали известны некоторые технические характеристики серии Meizu 17. Точно известно, что под капотом будет чипсет Snapdragon 865 и встроенная память стандарта UFS 3.1.
Согласно предыдущим утечкам, Meizu 17 будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а вот версия Meizu 17 Pro 5G будет поддерживать быструю зарядку мощностью 40 Вт. Цена Pro-версии может составить 564$ (42 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".