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Слухи: Apple готовит MacBook Air на 12-ядерном 5-нм ARM-процессоре Firestorm

24 апреля 2020, 12:15


Не для кого не будет секретом, что Apple всегда была ориентирована на выпуск компьютеров Mac под собственными чипами серии A. Это служит веским поводом, чтобы прислушаться к появившимся в последнее время слухам о якобы проводимых компанией разработках абсолютно нового собственного процессора, создаваемого на базе архитектуры ARM. Об этом уже заговорили аналитики и журналисты, близкие к компании.

Наиболее полную информации рассказал недавно изданию Bloomberg Марк Гурман. Он заявил, что на 2021 год запланирован выпуск первого в истории Apple компьютера Mac на базе ARM-процессора, который, без сомнения, будет ее собственного дизайна и получит собственную марку Apple.


MacBook Air


Интерес к новой разработке продиктован преимуществами, которые дает архитектура ARM. Они выражаются прежде всего в увеличении срока службы батареи и более высокой эффективности. Это дает право предположить, что Apple ведет разработку собственного ARM-процессора ради создания нового ультрапортативного MacBook Air.

Как заявил Гурман, будущий процессор уже получил кодовое название Firestorm. Он будет 12-ядерным чипом, изготавливаемым по 5-нм технологическим нормам. По всей видимости, этот 5-нм ARM-чип будет производиться компанией TSMC, которая до этого была OEM-производителем процессоров под брендом Apple - основа нынешних мобильных устройств iPhone и iPad. Сама же Apple сейчас активно изучает перспективы перехода на использование 12 ядерных чипов.





Из слухов также известно, что ранее Apple уже проводила тестирование работы macOS с применением ARM-процессоров, рассматривая это как внутренний исследовательский проект.

Впрочем, у части экспертов возникают сомнения относительно появившейся информации об ARM и Apple. Они считают маловероятным, что Apple действительно зайдет так далеко, чтобы сделать свой компьютер Mac сильно похожим на «большой телефон» и заставит его работать под iPadOS. В поддержку своей позиции они приводят аргументы, указывая, что iPad Pro уже сейчас больше похож на компьютер, чем когда-либо раньше.

Они также с сомнением вспоминают прежний опыт использования Windows на базе ARM-чипов Qualcomm. ОС Windows тогда смогла продемонстрировать не настолько впечатляющую производительность на базе ARM, как рассчитывали заранее. В то же время эти системы смогли показать отличное время автономной работы, хотя у них обнаружились определенные проблемы, связанные с энергопотреблением, совместимостью приложений и многим другим.

С другой стороны, у Apple уже есть опыт «перемещения» macOS (прежде эта ОС называлась Mac OS X) на другой процессор. Это было 15 лет назад, когда Apple затеяла переход с PowerPC на Intel.

Интрига сохраняется.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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