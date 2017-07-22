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ASUS представила мониторы Mini LED для профессиональных создателей контента

24 апреля 2020, 13:20




ASUS анонсировала две новых модели мониторов - ProArt Display PA32UCX-P и PA27UCX. Это 4K HDR мониторы для профессиональных создателей контента с революционной технологией оптимизации контраста OCO, которая поддерживает точность цвета под широким углом просмотра. 32-дюймовый PA32UCX-P и 27-дюймовый PA27UCX оснащены mini LED подсветкой и поддержкой нескольких форматов HDR, включая Dolby Vision, HDR10 и Hybrid Log Gamma (HLG). PA32UCX-P предлагает пиковую яркость 1200 кд/м2, а PA27UCX имеет пиковую яркость 1000 кд/м2.

ASUS представила мониторы Mini LED для профессиональных создателей контента


Обе модели отличаются превосходными цветами и контрастностью с широким углом обзора. Большинство mini LED мониторов имеют проблемы с точностью цвета при просмотре под широким углом, что представляет собой проблему при сотрудничестве с клиентами или коллегами по работе. Новаторская технология оптимизации контраста (OCO) в PA32UCX-P и PA27UCX решает эту проблему с помощью компенсационного слоя, который контролирует пропускание света. Технология OCO уменьшает эффект ореола на 80% и обеспечивает повышение контрастности в 7 раз для темных цветов при просмотре экрана под широким углом. Благодаря технологии OCO мониторы обеспечивают точное отображение содержимого на экране для всех зрителей.

ASUS ProArt Display PA32UCX-P и PA27UCX оснащены технологией ASUS Smart HDR, которая поддерживает несколько форматов с высоким динамическим диапазоном (HDR) и несколько кривых PQ в соответствии с потребностями конкретных создателей контента. PA32UCX-P и PA27UCX поддерживают Dolby Vision HDR, обеспечивая сверхвысокое качество, невероятную яркость, контрастность, цвет и детализацию.

ASUS представила мониторы Mini LED для профессиональных создателей контента


Оба монитора поддерживают HDR10 и несколько кривых PQ, включая PQ Hard Clip, PQ Optimized и PQ Basic, чтобы удовлетворить потребности создателей контента и обеспечить совместимость с существующими потоковыми видеосервисами и растущим списком игр с поддержкой HDR. HDR10 также поддерживается функцией предварительного просмотра HDR, которая позволяет создателям видео подключать свою камеру непосредственно к ProArt PA32UCX-P и PA27UCX и просматривать захваченный контент HDR с полным тональным диапазоном.

Предварительный просмотр HDR также автоматически работает в программном обеспечении для редактирования видео, что позволяет создателям просматривать точные имитации конечного результата для более легкого и упрощенного процесса редактирования.

ASUS ProArt Display PA32UCX-P и PA27UCX включают в себя программное обеспечение ASUS ProArt, которое поддерживает калибраторы от X‑Rite, Datacolor и Klein. Кроме того, это ПО предлагает пользователям множество настроек для качественного отображения цвета. Настройки затем можно сохранить прямо в памяти монитора, чтобы при переключении между устройствами параметры сохранялись.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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