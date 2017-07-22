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Робот Spot компании Boston Dynamics будет помогать при приеме больных с подозрением на COVID-19

24 апреля 2020, 14:53



Четвероногий робот Spot, созданный компанией Boston Dynamics, известен уже давно. Он показывал навыки в переноске вещей по офису, помогал сотрудникам при входе в офис, придерживая дверь, участвовал в совместных прогулках, работая «лошадкой» для рикши. Spot даже толкал грузовик-самосвал, демонстрируя свою силу.

Имея такого «опытного» бойца, во время пандемии из-за коронавируса COVID-19, разработчики «бросили на передовую», чтобы помочь в защите медицинских работников от опасности заражения.

Компания Boston Dynamics объявила, что ее роботы марки Spot отправляются в госпиталь Brigham and Women's Hospital в Бостоне. Это - вторая по величине учебная больница Гарвардской медицинской школы и самая большая больница в медицинском районе Лонгвуд в штате Массачусетс. Роботы будут заниматься там работой по приему больных, используя доступные технологические средства для дистанционной диагностики пациентов.

робот Spot компании Boston Dynamics


На спине робота Boston Dynamics будет устанавливаться планшет iPad, а также приемник для ведения двустороннего радиообмена. С их помощью медработники смогут управлять роботами и направлять их в приемные палаты с пациентами, поступившими в госпиталь с подозрением на COVID-19. Благодаря роботам Spot будет исключен контакт с поступившим больным при первичном осмотре, когда еще нет полной уверенности в диагнозе. Это поможет не заражать медперсонал.

Врачи и медсестры могут разговаривать с пациентами с безопасного расстояния, возможно, даже из собственного дома. Благодаря дистанционному общения, существенно снижается риск заражения, считают врачи. Роботы также помогут экономить запас средств индивидуальной защиты, в которых сейчас испытывается большой дефицит.





Boston Dynamics планирует не только помогать в лечении коронавируса. Компания также собирается научить робота выполнять важные и нужные операции: удаленно собирать данные о жизненно важных показателях человека (температура тела, частота дыхания, частота пульса и насыщение крови кислородом). Для выполнения этих операций планируется использовать тепловизионную камеру, которая позволит получать RGB-картинку с данными. С ее помощью планируется даже измерять кровяное давление.

В дальнейшем Boston Dynamics собирается прикрепить к спине робота ультрафиолетовый датчик и другие приспособления. Spot будет также использоваться для дезинфекции помещений и больничные палаты, уничтожения вирусных частиц. В будущем он может применяться и при дезинфекции станций метро.

Помимо робота Spot, Boston Dynamics также собирается испытать в деле роботов, использующих другой тип перемещения. Это необходимо, чтобы оценить эффективность, например, выбора колесной системы или гусеничного тракта, оценивая их по удобству перемещений.

Планируются также совершенствовать применяемые мобильные приложения. Boston Dynamics уже ведет переговоры с канадской фирмой Clearpath Robotics, которая занимается разработкой этих технологий.



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