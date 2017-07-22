Администрация Telegram сегодня заявила о 400 миллионах пользователей мессенджера в месяц - именно столько человек по всему миру осуществляют ту или иную деятельность, используя это приложение.
В компании также заявили, что ведут полномасштабную работу над созданием функции видеозвонков в ответ на растущую популярность Zoom и Houseparty. В компании также продемонстрировали сегодня каталог из более 20 000 наклеек, и подробно описали несколько улучшений, таких как новое меню вложений на Android . В Telegram также заявили, что создают базу данных образовательных тестов для студентов, и планируют распределить 400 000 евро среди энтузиастов, которые возьмутся за создание этих тестов.
Telegram конкурирует с десятками популярных сервисов мгновенного обмена сообщениями, включая WhatsApp, который собрал более 2 миллиардов пользователей по всему миру. В своем сообщении, представители мессенджера отметили, что часто видят приток пользователей во время сбоев в работе WhatsApp .
Мессенджер Telegram находится в некотором авангарде по отношению к другим подобным приложениям из-за того, что с его помощью часто распространяется пиратский контент, не говоря уже о контенте запрещенном законом. С помощью мессенджера распространяются наркотики из-за чего правительства некоторых стран пытаются блокировать мессенджер на своей территории. В частности, это вот уже несколько лет пытаются сделать российские власти.
Telegram, который запрещен в Китае, считает самую густонаселенную страну мира одним из своих крупнейших рынков. Люди в стране используют виртуальные частные сети (VPN) для загрузки и запуска Telegram. На фоне жесткой цензуры в Китае Telegram стал убежищем для пользователей WeChat, ищущих достоверную информацию о коронавирусе.