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Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет поддерживать 5G

24 апреля 2020, 17:19




Xiaomi Mi 10 Youth Edition должен быть анонсирован 27 апреля. И незадолго до этого события смартфон был сертифицирован китайским телекоммуникационным регулирующим агентством TENAA, что позволяет получить представление о характеристиках этого гаджета.



Подтверждено, что Xiaomi Mi 10 Youth Edition (или Mi 10 Lite) имеет 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с каплевидной выемкой. Разрешение экрана составляет 2400×1080 пикселей. Под капотом чипсет Snapdragon 765G с поддержкой 5G-связи. Оперативная память будет представлена в трех вариантах - на 4, 6 и 8 ГБ. Встроенная память может быть 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition оснащен квадрокамерой, главный сенсор которой будет 48-мегапиксельным. Известно, что на борту будет перископический телеобъектив с 50-кратным зумом. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4060 мАч.

Молодежный


Смартфон будет работать на Android 10 с новейшей MIUI 12, которая, скорее всего, также будет представлена 27 апреля. Толщина Xiaomi Mi 10 Youth Edition всего 7,88 мм, а вес составит 192 грамма.

Известно также, что Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет доступен в шести привлекательных цветах - синем, черном, зеленом, розовом, красном и белом.

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