Анонс двух новых 4-ядерных процессоров компании AMD - Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 - состоялся буквально на днях. Первый анализ показал, что это была попытка AMD вывести на рынок два недорогих процессора с микроархитектурой Zen 2. Уже два дня спустя появились первые результаты их сравнительного тестирования (Geekbench), которые не разочаровали рынок.
Новые модели выпускаются компанией TSMC по 7-нм техпроцессу в виде кремниевых пластин с объемными FinFET-транзисторами. Процессор имеет четыре ядра, восемь потоков и 16 Мбайт кэш-памяти. Тепловой режим для обеих моделей Ryzen рассчитан 65 Вт.
Несмотря на схожесть, каждая модель имеет свои особенности. Модель Ryzen 3 3300X (120 долл.) работает на частоте 3,8 ГГц с разгоном до 4,3 ГГц, модель Ryzen 3 3100 (99 долл.) - 3,8 и 3,9 ГГц, соответственно.
Испытывая серьезное давление со стороны AMD, компания Intel компенсировала преимущество, заданное новыми моделями AMD Ryzen серии 3000 (Matisse) тем, что подключила для своих процессоров Core i3 и Core i5 Comet Lake-S режим «одновременной многопоточности» Hyper-Threading.
В сложившихся условиях прямыми соперниками для процессоров AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 следует считать процессоры Intel Core i3-10320, Core i3-10300 и Core i3-10100: они имеют схожий дизайн из четырех ядер с восемью потоками и равный тепловой пакет 65 Вт TDP.
Сравнительный тест Geekbench для процессоров Ryzen 3 3300X и Intel Core i7-7700K провел пользователь @TUM_APISAK.
Процессор Ryzen 3 3300X набрал 5874 баллов в режиме одноядерного прогона и 20 948 баллов в многоядерном тесте на Geekbench 4. Как показал программный индикатор тактовой частоты модулей памяти, она работала на 1863 МГц. Другие оценки дали результат 3733 МГц. По оценкам экспертов Ryzen 3 3300X был разогнан во время тестов.
Процессор Intel Core i7-7700K - флагман Intel среди 4-ядерных моделей. Он набрал 5816 и 20329 баллов в одно- и многоядерных тестах, соответственно. Отмечается, что процессор Intel i7-7700K работал с памятью DDR4-3200 на своей номинальной частоте, тогда как Ryzen 3 3300X работал с памятью DDR4-3733.
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