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FCC освободила частоты в диапазоне 6 ГГц под Wi-Fi 6E

24 апреля 2020, 22:03



Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) - независимое правительственное агентство США, объявило о выводе полосы частот шириной 1200 МГц радиоспектра в диапазоне 6 ГГц (5,925-7,125 ГГц) за пределы лицензионного использования. Теперь эта полоса частот будет доступна для нелицензионного использования. Этот диапазон радиосети теперь будет носить название Wi-Fi 6E или «Wi-Fi следующего поколения».


Wi-Fi 6E


Полоса 6 ГГц уже используется в США для работы различных служб, прежде всего для поддержки служб коммунального хозяйства, общественной безопасности и прочее. FCC разработала специальные правила, используя которые нелицензированные устройства смогут делиться этим диапазоном спектра с лицензированными службами.





Ожидается, что новая полоса частот 6 ГГц будет применяться в первую очередь для носимых устройств AR и VR.

Принимая во внимание, что быстродействие в сетях WiFi 6E будет приблизительно в 2,5 раза выше, чем при WiFi нынешнего стандарта, можно ожидать появления высококачественной беспроводной гарнитуры VR, различных аксессуаров AR-гарнитуры, других гаджетов, которые будут настроены на этот радиодиапазон.



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