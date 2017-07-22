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Huawei представила "умную" колонку стоимостью 56$

24 апреля 2020, 23:49





У Huawei сегодня день анонсов и в числе нескольких продуктов, компания представила умную колонку Huawei AI Speaker 2. Новая модель имеет обновленный дизайн, а также имеет портативную версию, благодаря встроенной батарее. А самое приятное - это цена устройства - всего 56$ (4000 руб.).

Huawei представила


Как и его предшественник, Huawei AI speaker 2 поддерживает работу собственного виртуального помощника компании под названием Xiaoyi. Колонка оснащена технологией Huawei Sound. Основной динамик имеет тот же 2,25-дюймовый корпус из NdFeB. Он также имеет два басовых блока, что делает его акустической системой 1.2.

Huawei представила


Колонка имеет четыре сенсорные клавиши для регулировки громкости, отключения звука и работы с другими функциями. Huawei AI speaker 2 работает на частоте Wi-Fi 2,4 ГГц, поддерживает Bluetooth 4.2 и NFC для подключения. Она также имеет четыре микрофона для четкого захвата голоса.

Huawei AI Speaker 2 оснащена четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц. Габариты устройства 156 на 110 мм, а вес 580 грамм для версии без батареи. Версия с аккумулятором весит 650 грамм, а сама батарея имеет емкость 3900 мАч - это 5 часов прослушивания музыки на одном заряде.

Huawei представила


Что касается дизайна, то колонка выполнена в классическом стиле, характерном для подобных устройств. Наконец, как смарт-колонка - это устройство делает все необходимые вещи, такие как воспроизведение песен, чтение рецептов или историй, управление интеллектуальными продуктами IoT и многое другое.



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