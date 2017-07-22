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WD раскрыла секретные данные о моделях HD, где применяется технология SMR

25 апреля 2020, 17:59



Многие уже слышали об использовании технологии черепичной магнитной записи SMR (Shingled Magnetic Recording) - эффективной технологии записи на жестких дисках, позволяющей существенно повысить емкость. Технология SMR появилась несколько лет назад, активно совершенствовалась в сочетании с другими новыми методами записи в направлении повышения плотности записи на жестких дисках следующих поколений.

WD HD жесткий диск SMR


С технологической точки зрения SMR позволяет повысить производительность в современных жестких дисках, особенно там, где применяется технология перпендикулярной магнитной записи, которая уже достигла предела своих возможностей и поэтому нуждалась в дополнительном улучшении. Суть достигнутого ею предела состояла в том, что стало невозможным дальнейшее уменьшение размеров дорожек, на которых производится запись и чтение. Внедрение SMR позволяло частично снять эту проблему.

Применение метода SMR заключается в повышении плотности записи за счет сокращения расстояния между дорожками. Записи размещаются друг над другом, наподобие черепицы на крыше домов (отсюда и происходит название метода). Это позволяет записывать больше данных на одном и том же пространстве.

Но массовая эксплуатация новых дисков показала, что при использовании технологии SMR может возникать снижение производительности на некоторых типах рабочих нагрузок. В настоящее время известно, что это касается, например, работы дисков в составе RAID-массивов. Отмечено, что происходит снижение скорости записи по случайному адресу, что ведет к существенному снижению производительности системы хранения в целом.

На прошлой неделе появились новости, что компании WD, Seagate и Toshiba, являющиеся основными поставщиками жестких дисков с использованием технологии SMR, признали, что из-за этой технологии записи такое снижение действительно возможно. В то же время они не представили конкретных объяснений, в каких именно условиях происходит ухудшение.





Обратная реакция рынка была крайне быстрой. В результате WD пришлось отвечать на шквал обвинений в свой адрес и стараться найти примирительную позицию со своими клиентами.

Компании пришлось признать, что она действительно использует технологию SMR для некоторых моделей жестких дисков WD Blue и WD Black, предназначенных для применения в составе настольных ПК и ноутбуков. WD также рекомендовала клиентам переходить на более дорогие модели, если им приходится работать с приложениями с высокой рабочей нагрузкой.

Позднее WD опубликовала внутренний документ компании, содержащий список выпускаемых моделей и указанием применяемой для них технологии - «черепичной» (SMR) или обычной (CMR) формы записи данных.

WD HD жесткий диск SMR


SMR (Shingled Magnetic Recording) - CMR (Conventional Magnetic Recording)




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