12 июня в США стартует новый сезон Pokemon Journeys
25 апреля 2020, 19:05
Слово «Покемон» (Pokemon) расшифровывается как «карманный монстр». Но все знают его как культовую видеоигру, премьера которой состоялась 1 апреля 1997 года в Японии на телеканале TV Tokyo. С тех пор вышло шесть аниме-сериалов и более тысячи серий. Производство новых серий не остановлено, оно продолжается по настоящее время, хотя и возникла некоторая задержка из-за пандемии коронавируса.
Краткая история для тех, кто не знает. Действие сериала разворачивается в вымышленной стране, сильно напоминающей то, где мы живем, но представляющей собой альтернативную современность. Этот мир населяют маленькие, но могущественные существа - покемоны. Они обладают сверхъестественными способностями.
Способности покемонов не врожденные, а приобретенные, точнее они проходят обучение. Новые способности нужны им для битвы с другими покемонами. Битвы не являются ристалищами с убийством одного или обоих участников. Ни одно состязание-битва покемонов еще ни разу не закончилось смертью хотя бы одного участника. Тем не менее, битвы крайне серьезные и требуют от покемонов навыков, чтобы победить.
Свои навыки покемоны приобретают в тренировках. Их проводят тренеры покемонов. Сильные и опытные тренеры пользуются огромным уважением в этой игре.
Главный герой аниме - Эш Кетчум (Ash Ketchum). Первого покемона, которого он обучил, зовут Пикачу (Pikachu). Согласно сюжету, Эш Кетчум путешествует по миру вместе с другими покемонами и друзьями-тренерами. Его цель - стать Мастером Покемонов, самым лучшим среди тренеров всех времён.
Но Эш Кетчум все еще не стал Мастером покемонов и до сих пор не поймал всех покемонов. 12 июня в США выйдет 23-й сезон культового аниме, и все узнают, что же произойдет дальше с Эшом.
Главным отличием нового сезона от предыдущих будет то, что этот сезон будет проводиться в формате Netflix Original, т.е. в США он будет показываться только по одному каналу Netflix. Это не относится к другим странам. Например, в Великобритании шоу пройдет на канале Sony POP. Шоу также уже стартовало на японском телевидении.
Многие оценивают изменение как большой успех для Netflix. Сегодня все больше медиа-корпораций запускают собственные потоковые сериалы, в их числе HBO Max и Disney+. В медиа-бизнесе наблюдается процесс «приватизации» контента, чтобы оставаться конкурентоспособным.
Сериал Pokemon Journeys начнется из прежней локации. Затем Эш будет перемещаться, но пока неизвестно в каком направлении.
При запуске сериала будут показаны первые 12 новых эпизодов. Следующие 12 эпизодов будут добавляться каждые три месяца.
Производство шоу было приостановлено некоторое время назад из-за пандемии коронавируса. В результате на данный момент в Японии показано только 22 эпизода. Пока неясно, повлияет ли это на будущие выпуски Netflix.
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