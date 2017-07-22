Выпуск AirPods 3-го поколения ожидается в 2021 году, обновленные AirPods Pro - в 2022 году
25 апреля 2020, 23:22
Линейка наушников и головных гарнитур Apple, самым известным представителем которых являются высокачественные беспроводные наушники AirPods, готовится к обновлению. Сама Apple характеризует эти устройства как «звук на весь день, легко и просто». Информация о предстоящих планах Apple появилась на сайте издания AppleInsider.
Автором материала стал Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитик компании TF International Securities. В своем рассказе он коснулся будущих планов Apple в отношении развития линейки беспроводных Bluetooth наушников AirPods, AirPods Pro. Он также дал пояснения по слухам в отношении выпуска высококачественной головной гарнитуре Apple.
Планы Apple по головным гарнитурам
Начнем c новой высококачественной головной гарнитуры под брендом Apple. Со слов Куо, она будет запущена в массовое производство в середине 2020 года. Начало ее поставок в розницу можно ожидать в конце этого года.
Теперь по поводу Apple AirPods.
Ранее ходили слухи, что новая линейка Apple AirPods может быть выпущена уже в конце 2020 года. Куо считает, что эти слухи маловероятны. Он заявил, что, видимо, ошибка среди слухах произошла из-за путаницы. Те, кто разносят эти слухи, по его мнению, скорей всего путают со слухами о планируемых поставках новой модели наушников Beats.
А теперь по поводу самих AirPods.
AirPods, как знают многие, - это беспроводные Bluetooth наушники, выпускаемые корпорацией Apple. Они представляют собой два раздельных наушника, в которых Apple реализовала совершенно новые методы взаимодействия с пользователем. Apple использовала внутри AirPods собственный чип Apple W1, построенный на архитектуре ARM. Благодаря такому выбору, было оптимизировано энергопотребление от батареи.
Беспроводные Bluetooth наушники AirPods 3-го поколения, вероятно, со слов Куи, будут запущены в производство в первой половине 2021 года. Куо отметил, что наиболее значительным изменением для них станет переход на новый дизайн встроенных элементов. Ожидается, что в будущем модели изменятся характеристики самой гарнитуры. Однако, отмечает Куо, изменения, скорей всего, будут незначительными. Он опирается на то, как AirPods второго поколения не сильно отличались от гарнитуры первого поколения.
Новые модели наушников AirPods Pro, относящихся ко второму поколению, планируется запустить в массовое производство в IV кв. 2021 года или в I кв. 2022 года, заявил Куи. В них будет применена технология, аналогичная AirPods третьего поколения, с модульным дизайном типа «система в упаковке» (SIP) вместо печатной платы.
Пандемия коронавируса
В связи с эпидемией коронавируса, заявил Куо, наблюдается смещение спроса с AirPods второго поколения на AirPods Pro. Он высказал прогноз, что объем поставок AirPods второго поколения будет сокращен на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, до 11-13 млн единиц во II кв. 2020 года.
С другой стороны, Куи ожидает, что поставки AirPods Pro вырастут на 70% до 11-13 млн единиц за II кв. 2020 года благодаря спросу на замену и новым функциональным возможностям устройства.
В целом, Куо считает, что Apple сможет отгрузить до 90 млн единиц AirPods в 2020 году.
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