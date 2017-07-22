Intel прекращает производство процессоров линейки Kaby Lake-U Refresh выпуска 2017 года
25 апреля 2020, 23:43
Процессоры Intel Core 7-го поколения семейства Kaby Lake стали выпускаться в начале 2017 года. Они представляли собой разновидность процессоров Skylake и отличались от них незначительным усовершенствованием техпроцесса 14-нм.
Позднее в том же 2017 году было объявлено о выпуске процессоров 8-го поколения семейства Kaby Lake Refresh. Их главным отличием стало наличие четырех физических ядер и поддержка восьми вычислительных потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Модели U-серии выпускаются также по 14-нм техпроцессу и имели тепловой пакет TDP на уровне 15 Вт.
Хотя эти продукты просуществовали всего три года, Intel решила досрочно отправить на «пенсию» процессоры семейства Kaby Lake-U Refresh образца 2017 года. Речь идет о чипах 8-го поколения Intel Core i5-8250U, i5-8350U, i7-8550U и i7-8650U. Информацию о прекращении их производства можно видеть по фабричному каталогу Product Change Notification (PCN).
Выводимые процессоры Intel были представлены в августе 2017 года. Они были одними из первых процессоров в линейке Intel, предназначенные для мобильных платформ, где использовалось четыре вычислительных ядра. Благодаря увеличению числа ядер, они обеспечивали значительный прирост производительности по сравнению с поколением процессоров 7-го поколения Kaby Lake. Базовая частота доходила до 1,90 ГГц, в Турбо-режиме она увеличивалась до 4,20 ГГц. Поскольку процессоры принадлежали к семейству U, тепловой пакет был ограничен 15 Вт.
Как можно видеть по PCN, сейчас запущена программа постепенного снятия указанных процессоров с производства.
Процессоры Core i7-8650U и i5-8350U можно будет заказать до 23 октября 2020 г. Их отгрузка возможна до 9 апреля 2021 г. Модели Core i7-8550U и i5-8250U будут выведены из производства раньше: заказы принимаются до 24 июля, поставки возможны до 22 января 2021 г.
В производстве остаются только две модели семейства Kaby Lake-U Refresh: Pentium Gold 4417U и Celeron 3867U. Эти чипы были представлены в 2019 году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".