Слухи: Samsung ведет разработку смартфона с выдвигающейся камерой
27 апреля 2020, 08:53
Среди инноваций, которыми занимается Samsung, многие обратили внимание на разработку подэкранной камеры для флагманских смартфонов. Технологически эта концепция реализуется за счет мелкой перфорации поверхности стекла, благодаря чему, поверхность в области объектива камеры будет использоваться одновременно для отображения экрана и съемки фронтальной камерой.
Однако это направление пока не получило практического выхода у Samsung. Видимо, технология оказалась настолько сложной, что пока она не готова для запуска в массовую серию.
В то же время борьба за площадь экрана при заданных габаритах смартфона продолжается. Сужение полезной площади экрана ради размещения фронтальной камеры выглядит сегодня недостаточно эстетичным. Второе - такая технология вряд ли сейчас может быть использована для бюджетных смартфонов - это разработка для флагманских моделей. Поэтому Samsung продолжает искать альтернативные пути для размещения фронтальной камеры без ущерба для полезной площади экрана.
Новая информация появилась благодаря известному «поставщику слухов» Pigtou. Он опубликовал совместно с OnLeaks изображение неизвестного гаджета. С его слов, так будет выглядеть будущий смартфон Samsung (вероятно, серии Galaxy A).
Хорошо видно, что в конструкции неизвестного смартфона использована выдвигающаяся фронтальная камера. Работа с ней, по всей видимости, потребует небольшой задержки, как в случае с OnePlus 7 Pro и некоторыми другими недавно выпущенными телефонами. Причина - требуется некоторое время на выезд селфи-камеры из корпуса смартфона. Зато теперь вся полезная площадь экрана отведена исключительно под изображение!
Другие детали о новом смартфоне пока неизвестны. Из картинки понятно, что это будет телефон бюджетного класса с размером экрана 6,5 дюйма, традиционным набором из трех камер на задней стенке и считывателем отпечатка пальца.
Пока нет уверенности, что показанная модель появится в продаже совсем скоро. Но зато уже ясно, как будет решаться проблема «подэкранных» камер в бюджетных сериях Samsung.
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