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Слухи: компания Realme готовит к выпуску свой первый игровой смартфон

27 апреля 2020, 10:05


Индийский бренд Realme появился в мае 2018 года. Всего за полтора года своего существования он сумел значительно расширить географию присутствия и теперь представлен более чем на 20 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

По результатам исследования аналитической компании Counterpoint, по итогам III кв. 2019 года Realme вошел в список семи ведущих поставщиков смартфонов в мире. Количество зарегистрированных пользователей достигло 17 млн за один год. Благодаря этим оценкам, Realme был официально признан самым быстроразвивающимся брендом смартфонов в мире.




Realme придерживается агрессивной политики своего развития на рынке смартфонов и нацелен на быстрый рост. Недавно выпущенный аппарат X50m говорит сам за себя. Но этим дело, похоже, не ограничится.

Недавно в посте на Weibo был показан какой-то новый таинственный смартфон, на котором строит логотип Realme. Первые оценки опубликованного снимка позволяют предположить, что там показан аппарат, который можно отнести к игровым моделям. Возможно, перед нами первый игровой смартфон Realme.

Realme


Сообщение на Weibo было опубликовано от имени Digital Chat Station. Корпус загадочного смартфона Realme имеет черный цвет. По середине во всю длину корпуса сзади размещена блестящая кевларовая вставка по центру. Дизайн вряд ли можно отнести к уникальным, он уже встречался, например, в серии смартфонов Oppo Reno. На принадлежность к бренду указывает логотип Realme, размещенный по центру.

В верхней части задней стенки смартфона предположительно выделено место под установку четырех камер, однако на изображении видны места только для трех сенсоров. Первый - самый крупный, вполне может быть это место выделено под установку основной камеры. К сожалению, другие детали трудно различимы.

На боковой панели камеры видно место, которое может быть использовано под установку фонарика.

В этом году Realme уже вывел на рынок несколько моделей среднего и высшего класса. Ранее сообщалось, что в 2020 году компания планирует к выпуску пять смартфонов с поддержкой 5G. Предположительно они будут работать на базе Snapdragon 865 с поддержкой 5G, поддерживать работу с данными через UFS 3.1, использовать оперативную память класса LPDDR5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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