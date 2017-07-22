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Facebook запустил сервис видеозвонков Messenger Rooms с одновременной поддержкой до 50 вызовов

27 апреля 2020, 10:45


В дни борьбы против коронавируса резко возросла популярность платформ для видеоконференций, таких как Zoom и Skype. Очевидно, что крупные вендоры социальных сетей, такие как Facebook, почувствовали себя обделенными, что популярность среди клиентов уходит к другим и поспешили создать что-то похожее или даже более мощное.

И наконец Facebook представляет собственное программное решение - Messenger Rooms. Это - служба групповых видеозвонков, которая глубоко интегрирована в собственную экосистему Facebook. Она позволяет начать групповой видеовызов в Messenger Rooms из Instagram Direct, WhatsApp и Portal с одновременной поддержки до 50 видеозвонков.


Messenger Rooms


Сетевой сервис Messenger Rooms уже внедряется по всему миру, и в ближайшие недели этот сервис станет доступен повсеместно. Достоинство нового инструмента состоит в том, что там нет необходимости загружать специальное приложение или программу. Пользователи могут запускать «комнату» (Room) видеозвонков прямо из Facebook или из приложения Messenger на своем телефоне.





Но самое приятное другое: даже если у пользователя нет собственной учетной записи в Facebook, он все равно имеет право присоединиться к групповому видеовызову в Messenger Rooms, воспользовавшись предоставленной ему ссылкой.

Чтобы сервис стал легко доступным, пользователи могут делиться своими приглашениями на групповые видеовызовы в событиях, группах и новостных лентах.

В частности, Facebook также планирует дать разрешение пользователям начинать групповой видеовызов в Messenger Rooms из Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

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