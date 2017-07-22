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OPPO продала больше всех смартфонов в Китае по итогам первого квартала

27 апреля 2020, 10:50


В первом квартале текущего года OPPO стала лидером по продажам смартфонов на рынке Китая. По подсчетам аналитиков, поставки смартфонов от OPPO составили около 21,4 процента от общего числа поставок на внутреннем рынке Китая. Вторую строчку занял бренд Vivo с 20,5 процента.

OPPO продал больше всех смартфонов в Китае


Китайский телекоммуникационный гигант Huawei по итогам первого квартала оказался лишь на третьей позиции, откусив 20,2 процента рынка. Xiaomi и Apple заняли четвертую и пятую позиции, получив 10,3 и 10,1 процента рыночной доли.




При этом стоит обратить внимание на тот факт, что аналитики подсчитали продажи Huawei и Honor отдельно, тогда как Honor всего лишь суббренд Huawei. Если же сложить цифры этих брендов воедино, то Huawei однозначно вырвется в лидеры по продажам, набрав 29,9 процента.

Вспышка коронавируса серьезно ударила по индустрии смартфонов. В первом месяце этого года внутренние поставки мобильных телефонов в Китае резко упали на 38,9 процента. Было продано всего около 21 миллиона единиц. Поставки от отечественных брендов в Китае упали на 42,9 процента в январе 2020 года. Согласно данным, опубликованным китайским правительством, компании продали около 6,34 миллиона телефонов в феврале в Китае, что на 54,7% меньше, чем 14 миллионов примерно в то же время год назад.

Пару месяцев назад IDC сообщила, что ожидает снижения поставок смартфонов в этом году на 2,3%, до 1,3 млрд штук.


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